Онлайн-мошенники в 2020 г. выманили у россиян 150 млрд руб.

24 декабря. FINMARKET.RU - В 2020 году телефонные и онлайн-мошенники заработают на россиянах около 150 млрд руб., из которых 66 млрд руб. приходится на доходы псевдобанковских сотрудников, 46,5 млрд руб. было заработано на фиктивных медицинских услугах, а 18,6 млрд руб. принесли фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины, пишет "Коммерсант", приводя данные из исследования BrandMonitor. Наиболее дорогостоящими в среднем оказались разговоры с фиктивными медработниками, которые выманивают более 50 тыс. руб. с человека. Перед Новым годом возможен очередной всплеск мошенничества, предупреждают эксперты, опрошенные "Ъ".

В первом полугодии 2020 года Банк России заблокировал более 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, что в четыре раза больше аналогичного периода прошлого года, следует из отчетности ЦБ.

Пока регуляторные инициативы не привели к заметному эффекту, отмечают эксперты. В 2020 годууже увеличили свою активность не просто на десятки процентов, а в несколько раз, а перед Новым годом активность телефонного фрода вырастет еще больше, ожидают в IT-компании "Крок".