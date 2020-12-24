.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В этом году "Газпром" добудет более 452 млрд куб. м газа, экспорт составит около 179 млрд куб. м - Миллер
24 декабря 2020 года 08:19
Онлайн-мошенники в 2020 г. выманили у россиян 150 млрд руб.
|0
ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
24 декабря. FINMARKET.RU - В 2020 году телефонные и онлайн-мошенники заработают на россиянах около 150 млрд руб., из которых 66 млрд руб. приходится на доходы псевдобанковских сотрудников, 46,5 млрд руб. было заработано на фиктивных медицинских услугах, а 18,6 млрд руб. принесли фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины, пишет "Коммерсант", приводя данные из исследования BrandMonitor. Наиболее дорогостоящими в среднем оказались разговоры с фиктивными медработниками, которые выманивают более 50 тыс. руб. с человека. Перед Новым годом возможен очередной всплеск мошенничества, предупреждают эксперты, опрошенные "Ъ". В первом полугодии 2020 года Банк России заблокировал более 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, что в четыре раза больше аналогичного периода прошлого года, следует из отчетности ЦБ. Пока регуляторные инициативы не привели к заметному эффекту, отмечают эксперты. В 2020 году мошенники уже увеличили свою активность не просто на десятки процентов, а в несколько раз, а перед Новым годом активность телефонного фрода вырастет еще больше, ожидают в IT-компании "Крок".
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.