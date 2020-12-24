Более половины компаний РФ замедлили развитие из-за COVID-19

24 декабря. FINMARKET.RU - Более половины компаний(54%) замедлили развитие в период пандемии и до сих пор его не восстановили, свидетельствуют данные опроса, проведенного PwC в России совместно с Аналитическим центром НАФИ среди 1001

В то же время, как говорится в исследовании PwC, есть компании, которые не ощутили на себе негативных последствий COVID-19: каждый пятый опрошенный руководитель (21%) отметил, что кризис не повлиял на развитие компании. Чуть меньшая доля представителей российского бизнеса (17%) указали на то, что развитие их предприятий замедлилось, но уже вернулось к докризисным показателям.

Малый бизнес пострадал от кризиса больше всего: 57% еще не восстановилось до докризисного уровня развития. Среди компаний среднего бизнеса в подобной ситуации оказался 41%, а среди крупных - 28%. Более того, 48% руководителей крупных предприятий заявили, что развитие их бизнеса замедлилось, но уже восстановилось. Среди компаний среднего бизнеса успели восстановиться 39%, а среди компаний малого бизнеса - только 13%.

Согласно данным опроса, COVID-19 спровоцировал инвестиционный спад: большинство опрошенных предпринимателей (81%) сошлись во мнении, чтопривела к ухудшению инвестиционного климата в России. При этом 70% из них считают, что ситуация пока не вернулась к докризисной.

Между тем представители крупного и среднего бизнеса оценивают инвестиционный климат более позитивно, чем руководители малого бизнеса.

"55% представителей крупного бизнеса, как это ни удивительно, считают, что инвестиционный климат в стране уже восстановился. Никто из них не планирует сокращать бизнес. Представители малого бизнеса встревожены куда больше. Почти три четверти считают, что горизонт затянут облаками. Настроения представителей среднего бизнеса противоречивы: о восстановлении инвестиционного климата говорят чуть более трети, о том, что его все еще нет, - чуть меньше половины", - отмечает в исследовании управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков.

"Оценка инвестиционного климата в стране остается неизменной у более половины опрошенных. Если вкратце - "так себе". Однако 30% указали на его ухудшение в последнее время. Убежденных в том, что он стал лучше, - в три раза меньше (10%)", - добавляет он.

Всего на помощь государство рассчитывают 52% компаний РФ, при этом малый бизнес настроен наиболее пессимистично. "Ему (малому бизнесу - прим ИФ), кажется, все труднее выживать. Но он продолжает надеяться, что государство поможет как-нибудь", - пишет управляющий партнер PwC в России.

Некоторые внесенные COVID-19 изменения, видимо, останутся надолго.

По данным опроса, большинство руководителей (75%) планирует сохранить "масочный режим" в компаниях на ближайшие год-два. Треть компаний продолжит работать удаленно, почти столько же намерены поощрять вакцинацию сотрудников против сезонных заболеваний.

Исследование проводилось в два этапа: первый состоялся с начала сентября по начало октября 2020 года, а второй - в конце ноября и начале декабря. Выборка была структурирована по размеру бизнеса. Интервью охватывали все сферы производства, а географически - всю Россию. Метод проведения - телефонные интервью, опрос проводился на условиях конфиденциальности.