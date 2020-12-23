Порядок регистрации общеизвестных товарных знаков хотят ужесточить

23 декабря. FINMARKET.RU - Регистрация общеизвестных товарных знаков иностранных брендов, которые не ассоциируются у покупателей с конкретным производителем, повышает риски поставок некачественных товаров. Об этом Роспатент сообщил председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальным правам Григорий Ивлиев обратился к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с просьбой сформировать обоснованную практику по спорам вокруг общеизвестных товарных знаков, пишет "Коммерсант"

Как отмечается в письме, признание товарного знака общеизвестным происходит, только если бренд стал широко известен у потребителей, которые при этом ассоциируют товар с конкретным производителем. Обладатели таких брендов приобретают конкурентные преимущества, включая возможность ограничивать деятельность компаний, занимающихся производством товаров и услуг на неоднородных с владельцем знака рынках. Кроме того, права на общеизвестные товарные знаки охраняются бессрочно.

Но, пишет Ивлиев, крупные иностранные компании часто уклоняются от позиционирования себя на товаре и в рекламе, пытаясь избежать рисков, связанных с оборотом некачественных товаров.

В приложении к письму отмечается, что в сентябре тогдашний глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сообщал президенту Владимиру Путину, что иностранные производители часто специально поставляют в РФ товар худшего качества, чем на родные рынки.

Роспатент отказал двум компаниям в признании брендов общеизвестными, после чего те обратились в суд по интеллектуальным правам, признавший отказ службы незаконным. Суд посчитал достаточной юридическую связь заявителя с выпускаемым товаром.

В пресс-службе суда по интеллектуальным правам заявили, что исходят из доказательств известности обозначения, имеющихся в каждом деле.

По мнению некоторых юристов, защитить потребителя от некачественных товаров и услуг за счет жесткого подхода к регистрации общеизвестных товарных знаков не получится.