В Минпромторге назвали причины дефицита лекарств

23 декабря. FINMARKET.RU - Основными причинами возникновения дефицита ряда лекарственных препаратов, в том числе, из перечня жизненнонеобходимых, на российском рынке стала совокупность факторов: начиная с подорожания основного сырья для их производства и заканчивая отсутствием сформированной прогнозной потребности в лекарствах. Об этом "Российской газете" сообщили в Минпромторге, добавив, что в данный момент все заинтересованные ведомства совместно работают над решением проблемы.

В последнее время ведомство получает сигналы из разных регионов о нехватке препаратов. "Совместно с другими органами власти мы внимательно разбираем каждый из них", - подчеркнули там. Одной из самых значимых причин, оказывающей наиболее существенное влияние на возникновение дефицита препаратов, в министерстве назвали систему ценообразования на, входящие в перечень жизненнонеобходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Повышение цен на фармсубстанции (основное сырье для производства лекарств) преимущественно импортного происхождения, и невозможность повысить стоимость на готовые препараты в РФ привели к отказу производителей от поставок.

"Основной проблемой, повлекшей массовый уход с рынка и сокращение производства препаратов, является система ценообразования на препараты ЖНВЛП. Отсутствие на протяжении длительного времени возможности пересмотреть установленные на основании различных методик предельные отпускные цены производителей, особенно в условиях повышения цен на фармацевтические субстанции, является одной из самых распространенных причин прекращения производства и поставок", - обозначили проблему в Минпромторге.

Следующей проблемой, которая пока не позволяет в полной мере решить вопрос с обеспеченностью лекарствами стала текущая ситуация с COVID-19. Днем ранее Всероссийский союз пациентов (ВСП) от лица 20 аналогичных объединений направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, а также в правительство, Минздрав и Минпромторг со списком препаратов, которые являются дефицитными в России.

В Минпромторге отметили, что большая часть препаратов включена в разработанные Минздравом России временные методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции, что привело к повышенному спросу на них.

Часть этих препаратов, рассказали в ведомстве, в "мирное время" востребована незначительно и имеет ограниченный рынок, а некоторые из них производятся единственным производителем. К таким, например, относится препарат гидроксихлорохин. В этом году, после его включения в рекомендации Минздрава, спрос на него возрос настолько, что за период апрель-май этого года гидроксихлорохина было произведено в 173 раза больше чем за весь 2019 год. "Мы приняли дополнительные меры по его поставке из-за рубежа, в том числе за счет подключения дополнительных производственных площадок нарастили собственное производство, и продолжаем это делать", - уточнили в Минпромторге текущую ситуацию.