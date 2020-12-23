Сроки ввода жилья срываются из-за дефицита рабочих рук

23 декабря. FINMARKET.RU - Сокращение иностранной рабочей силы в 2020 году составило от 20 до 50% в разных регионах, сообщили "Известиям" в МВД России. Максимальный отток зафиксирован в сфере услуг - 33,5%, деятельности домашних хозяйств - 28,6%, работ по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов - 25,8%, а также в строительстве - 22,2%.

Всего, по данным МВД, по состоянию на начало ноября трудовую деятельность в России осуществляли 1,798 млн иностранных граждан. В прошлом году их было 2,353 млн - почти на полмиллиона больше.

Традиционнососредоточены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленобласти и отчасти в Краснодарском крае, рассказал "Известиям" программный директор Международного альянса "Трудовая миграция", председатель подкомитета по миграции ТПП РФ Сергей Болдырев.

В строительной сфере иностранные рабочие чаще занимаются отделочными работами, возведением монолитных конструкций, а также благоустройством. Доля нехватки кадров в этих видах работ в некоторых регионах России составляет 50%. Проблема особенно актуальна для Дальнего Востока, Приволжского и Уральского федеральных округов, рассказал "Известиям" президент Национального объединения строителей РФ (Нострой) Антон Глушков.

"Сегодня ряд объектов под угрозой невыполнения сроков взятых обязательств по причине нехватки рабочей силы, - сообщил он. - Если смотреть объем ввода жилья по сравнению с концом прошлого года, то он всего на 2% ниже. Но это объекты, которые начали строить в 2018-2019 годах. Было время их закончить. А вот объем жилья на стадии раннего строительства снизился на 30%". Причем девелоперы, по словам Антона Глушкова, не спешат выводить на рынок новые объекты из-за постоянно растущих затрат.

Строительная отрасль неоднократно в нынешнем году заявляла о нехватке специалистов. Минстрой внес в правительство предложения по организации упрощенного въезда трудовых мигрантов для работы на российских стройплощадках, испытывающих острую нехватку кадров. Правда, с оговоркой, что компании должны будут обеспечить их жильем, поставить на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения. А также обеспечить иностранным сотрудникам сдачу ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице еще в октябре начали привлекать к работе на стройках и в сфере ЖКХ жителей российских регионов. Однако проблема нехватки кадров в городе сохраняется, в том числе в сфере услуг, отметил руководитель бюро по защите прав предпринимателей московского отделения "Опоры России" Алексей Петропольский.