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23 декабря 2020 года 08:47

Выросли выплаты по просрочке, взыскиваемой по агентской схем

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Дмитрий Рогулин\ТАСС
Дмитрий Рогулин\ТАСС
23 декабря. FINMARKET.RU - По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), размер среднего долга, взыскиваемого коллекторами по агентской схеме, то есть в пользу банка и от имени банка, в ноябре составил 5,8 тыс. руб. в месяц. Это максимальное значение с января этого года - тогда средний платеж составлял 6,3 тыс. руб. в месяц, пишет "Коммерсант". В феврале он опустился до 5,6 тыс. руб.

В то же время долги, приобретенные коллекторами в рамках цессии, такой динамики не демонстрируют. Так, средний платеж по итогам ноября составил 3,5 тыс. руб. в месяц, приводят данные в НАПКА, примерно на таком уровне он держится уже около двух месяцев. В период самоизоляции этот показатель снижался, достигнув в мае 3,1 тыс. руб., на 13% меньше, чем в начале года. Слабая динамика роста среднего платежа в этом сегменте объясняется тем, что коллекторы, в отличие от банков, не обязаны формировать резервы по просроченным ссудам, а значит, могут не спешить с взысканием долгов, дожидаясь наиболее подходящего момента для взыскания.

Банки, в отличие от коллекторов, не могут давать слишком долгие отсрочки неплательщикам: на кредитные организации давят нормативы, поэтому по мере восстановления экономической активности они активизировали взыскание, в том числе и с помощью коллекторов. Агентство действует строго по поручению банка и ограничено в своих возможностях по формированию особых условий погашения долга, поясняют участники рынка.

Кроме того, в этом году на рынок взыскания влияет смена поведения россиян: многие перешли на сберегательную модель, а освободившиеся средства направляют на погашение долгов, говорит президент НАПКА Эльман Мехтиев.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  долги,  коллекторы

 
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