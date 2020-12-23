Исполнение бюджета-2020 может стать самым низким за 13 лет

23 декабря. FINMARKET.RU - За две недели до Нового года - по состоянию на 16 декабря - уровень исполнения расходов федерального бюджета составил 84%, или 19,9 трлн рублей из почти 24 запланированных. Это следует из данных росписи казны, опубликованных на портале Минфина "Электронный бюджет". За 14 дней освоить 4 трлн - фактически нереально, уверены опрошенные "Известиями" эксперты.

Всего на систему нацпроектов в этом году предусмотрено 2,2 трлн рублей из федерального бюджета. Из них освоено 1,8 трлн, или 84%. Самые высокие показатели у "Демографии", "Науки", "Жилья и городской среды". На них потрачено 664, 38 и 154 млрд из предусмотренных 705, 41 и 170 млрд рублей. Уровень исполнения на 16 декабря, таким образом, составил 94, 93 и 91% соответственно.

Меньше всего средств относительно плана освоено по нацпроектам "Цифровая экономика" и "Образование", а также по Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - 59, 72 и 73%, или 55, 97 и 280 млрд рублей из предусмотренных 94, 134 и 384 млрд.

Среди госведомств самые высокие показатели освоения денег из казны у Минобрнауки, Минобороны и МИДа. Они израсходовали 0,5, 1,8 и 0,1 млрд рублей, или 96, 93 и 92% от своего годового бюджета. Хуже всех с освоением выделенных средств обстоит ситуация у Минтранса, Минцифры и Минэка. Они потратили 127, 41 и 216 млрд рублей, что соответствует 63, 69 и 71% исполнения.

За весь 2019-й уровень освоения расходов федеральной казны составил 94,2%. Не истрачено было более 1,1 трлн рублей. Счетная палата в своем заключении на итоги реализации бюджета за прошлый год назвала этот показатель антирекордом последних 12 лет. Как говорил глава СП Алексей Кудрин, это крайне негативный показатель. Деньги не доходят до экономики, что существенно ее тормозит, пояснял он.

Близкий к кабмину источник подтвердил, что в этом году у правительства действительно ожидаются существенные сложности с освоением бюджетных средств. Сейчас, по его словам, готовятся точечные решения, которые позволят подтянуть показатель до конца года, например, авансовые выплаты за 2021 год. Так или иначе, все неиспользованные ресурсы будут перенесены в расходы будущего года.

Причина кроется в том же коронакризисе - уровень деловой активности снижается, силы брошены на гуманитарную поддержку, а уровень освоения средств в рамках нацпроектов остается недостаточным.