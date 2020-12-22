Рунет прошел "стресс-тест" этого года

22 декабря. FINMARKET.RU - В 2020 году аудитория российского рунета могла достичь 100 млн, однако осталась на уровне прошлого года - 95,5 млн пользователей, что, как и годом ранее, составляет 78,1% населения России. Зато существенно - почти на 2 млн - выросла аудитория мобильного интернета, приблизившись к общей аудитории рунета. Она составила 87,1 млн человек (71,2% населения России), пишет "Российская газета"

По мнению Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), сектор интернета успешно прошел "стресс-тест" этого года. И российские, и зарубежные компании, работающие в рунете, показали свою устойчивость и востребованность. По итогам года отрасль покажет рост 15-16%, считают в РАЭК, и все сегменты в составе отрасли вырастут. А лидером станет электронная торговля (+16-18%); ее догоняет цифровой контент (онлайн-видео, музыка, электронные книги и игры) - рост может составить 15-16%.

Хуже дела обстоят у инфраструктуры и связи (+8-10%), а также рекламы и маркетинга (+2-3%). В РАЭК полагают, что выиграли сегменты, связанные с пользовательскими платежами.

Важнейшим трендом 2020 года стало "пандемическое регулирование" - целая система льгот, налоговый маневр для ИТ-компаний, гранты и льготное кредитование, а также другие меры поддержки.

В то же время отрасль пока не дождалась изменений по некоторым направлениям работы. По-прежнему не упрощен доступ бизнеса к большим данным, не получил развитие суверенный интернет.

Как отметил главный аналитик РАЭК Карен Казарян, технологии, получившие широкое распространение в 2020 году в связи с COVID-19, станут основным трендом развития интернета и в следующем году. Речь идет о технологиях удаленной работы, онлайн-обучения, использовании QR-кодов и других "пандемических трендах".

В РАЭК полагают, что в 2021 году активнее начнут применяться QR-коды, которые показали свою эффективность в уходящем году как инструмент для идентификации личности в период использования цифровых пропусков.

Другой важный технологический тренд - искусственный интеллект, который будут активно использовать в беспилотном транспорте, медицине и других отраслях, уверены в РАЭК.