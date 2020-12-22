Майские указы подняли зарплату бюджетников в 1,8 раза

22 декабря. FINMARKET.RU - В целом по экономике в 2012-2019 годах зарплата бюджетников выросла в 1,8 раза, в образовании – в 1,95 раза, в области здравоохранения и социальных услуг – в 2,1 раза, делает вывод Счетная палата(СП) по итогам анализа реализации указов президента РФ (т.н. "майских указов" от 2012 г.) в части повышения оплаты труда 12 категориям бюджетников.

В то же времяуказывает и на минусы. Проведенный анализ показал, что "рост оплаты труда сопровождался сокращением численности сотрудников". Так, по данным Росстата, младшего медицинского персонала за 2013-2019 годы стало меньше на 61,3%, социальных работников – на 32,6%. Общая численность по всем предусмотренным указами категориям сократилась на 14,5 %. Однако были и отрасли, где численность сотрудников выросла – это педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и работники образовательных учреждений общего образования. "Это связано с тем, что у нас рождаемость была выше в предыдущие годы, и открывались новые школы, детские сады. Физически здесь не хватало людей, хотя и здесь есть дефицит работников", - поясняется в сообщении СП.

В качестве еще одного инструмента повышения заработной платы использовалась так называемая оптимизация внутри бюджетных учреждений, когда работники из указных категорий переводились в другие категории. Тогда можно было повышать заработную плату одним, а другим, может быть, даже сокращать.

При этом сама оптимизация кадров шла в отсутствие обязательных требований к организации нормирования труда в государственных и муниципальных учреждениях. В результате нагрузка на бюджетников выросла. Например, на одного социального работника – на 66,7%, указывают в СП.

Как говорится в сообщении СП, по итогам анализа Счетная палата рекомендовала Минтруду установить требования к отраслевым системам оплаты труда работников бюджетной сферы и нормативно закрепить обязательные требования к организации нормирования труда в государственных и муниципальных учреждениях. Кроме того, по мнению СП, ряд госпрограмм нужно дополнить показателями, характеризующими поддержание уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указами 2012 года.