Сообщать придется не только о деньгах на счетах в зарубежных банках

22 декабря. FINMARKET.RU - Налоговая служба дополнила требования валютного контроля обязанностью налогоплательщиков предоставлять информацию о движении финансовых активов. по информации ФНС, с 1 января 2021 г. при предоставлении отчетов по зарубежным счетам в банках и иных организациях финансового рынка для резидентов устанавливаются требования об указании не только информации о движении денежных средств. Примечательно, пишут "Ведомости", что перечень финансовых активов, отчет о которых необходимо представлять, сделан открытым. В новой форме отчетности упомянуты ценные бумаги, производные финансовые инструменты, доли в уставном капитале юридического лица, доли участия в иностранной структуре без образования юридического лица, права требования из договора страхования, а также "иные финансовые активы". Что имеется в виду, не ясно.

"Официальных разъяснений на этот счет пока нет, – замечает эксперт по правовым вопросам АКГ "Градиент альфа" Татьяна Гераскина. – Но можно предположить, что налогоплательщик обязан самостоятельно идентифицировать свой актив и заявить о нем. Ранее компании, в которых россиянин не владеет контрольным пакетом, не интересовали налоговиков, но теперь необходимо их раскрыть. К примеру, резидент РФ, обладая долей в 10% в уставном капитале иностранной компании, обязан сообщить об этом в налоговую службу, указав соответствующие сведения в отчете".

По этому поводу у экспертов возникают большие вопросы, ведь доли владения в иностранной компании далеко не всегда могут быть учтены на счетах в финансовой компании или банке.

Тем не менее уже второе в этом году изменение формы отчета о движении денежных средств по зарубежным счетам полностью укладывается в стратегию ФНС по ужесточению налогового контроля, считает заместитель руководителя практики "Международное право и налоги" компании "Лемчик, Крупский и партнеры" Антон Тарунтаев, мнение которого также приводят "Ведомости".

"Новые правила продолжают политику обеления бизнеса и ужесточения контроля над активами резидентов, – отмечает Гераскина. – ФНС презюмирует, что если есть актив, то обязательно должен быть от него положительный финансовый результат. В связи с новыми требованиями собственнику даже самого незначительного актива нужно быть готовым убедить налоговую в том, что никакого дохода он не получает".