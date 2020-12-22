Эксперты назвали главные тренды экономики РФ в 2021 году

22 декабря. FINMARKET.RU - Ведущие российские экономисты по просьбе "Известий" спрогнозировалив экономике страны в 2021 году. Респонденты оценили, какой будет доля и роль госсектора, как изменится соотношение и влияние отраслей, окажется ли фискальная политика столь же активной, как в 2020 г.

В этом году доля государства в экономике резко выросла в связи с увеличившимися расходами казны на преодоление последствий коронакризиса, фискальными послаблениями и так далее, напомнил замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Кроме этого, основные ограничения на деловую активность все-таки действовали в секторах, где преобладала доля частного капитала, добавил он. Поэтому чисто технически доля государства в экономике в 2021 г. скорее сократится.

Однако, несмотря на сокращение таких формальных показателей, как уровень госсобственности и доля расходов в ВВП, зависимость экономики от государства продолжит расти, уверен директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев. Из ресурсов государства будут покрыты нужды, которые станет невозможно удовлетворить за частный счет: соцвыплаты, поддержка стратегических отраслей с длинными цепочками, например авиаиндустрия и здравоохранение, отметил он.

Как считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов, и бизнесу, и населению придется гораздо чаще ощущать на себе прямые и косвенные действия государства. Не говоря уже об усилении контроля в здравоохранении, компании, например, столкнутся с усилением налогового администрирования.

Нельзя исключить своего рода "административного пожаротушения", как сейчас в отношении цен на отдельные продукты. Экстренные ситуации в том или ином масштабе будут, и хотелось бы подходить к их решению более "терапевтическими" методами, отметил профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Лев Якобсон.

По словам Олега Буклемишева из МГУ, в традиционных индустриях происходят настолько глубокие изменения, что их значение пока мало кто понимает: тем не менее эра угля, по всей видимости, уже закончилась, а нефти и газа - близка к началу необратимого спада. Это связано с ускорением перехода на электромобили, снижением потребности в перемещениях в целом, усилением налогового давления на энергетический сектор, ужесточением "зеленой" риторики.

Вместе с этим будет падать значение других добывающих секторов и отраслей низкого передела, где наиболее высок уровень вредных выбросов в окружающую среду. А позиции IT-компаний будут только укрепляться, это будет видно уже в ближайшее время по усилению в том числе их лоббистского потенциала, резюмировал специалист.

Довольно резкие сдвиги произойдут в сфере недвижимости, добавила управляющий директор, руководитель международной практики рейтингов нефинансовых компаний АКРА Лариса Лознова. По ее словам, в связи с переходом на удаленную работу упадет спрос на офисную недвижимость, ставки аренды и объемы строительства бизнес-центров.

Потребность привлекать "белых воротничков" из регионов также будет снижаться, поэтому и на жилье спрос будет падать, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.

В 2021 году продолжатся активные фискальные изменения, предположил профессор Российской экономической школы Олег Шибанов.

По словам доцента РАНХиГС Сергея Хестанова, сейчас идет очень активный процесс адаптации и государства, и бизнеса к новым условиям, поэтому, уверен он, изменений будет много, в том числе и в виде корректировки уже принятых решений, которые затронут все сферы экономики. Как полагает эксперт, стоит настроиться на период больших перемен и ждать его окончания до 2022 года не стоит.

Остаются нерешенными проблемы в малом и среднем бизнесе: его структура, общая налоговая нагрузка, инвестпривлекательность, поэтому фискальная политика будет активной, но уже ориентированной скорее на стимулирование, считает профессор Юрий Симачёв из НИУ ВШЭ. Кроме того, стоит принципиальный вопрос о поддержке цифровой трансформации экономики, которая требует продолжения налогового маневра в интересах развития ИТ-сектора.