Сотовая связь и домашний интернет могут подорожать на 10-15%

22 декабря. FINMARKET.RU -на мобильную связь и домашнийв 2021 году могут вырасти на 10-15%. Такой прогноз дали аналитики, опрошенные "Известиями"

В этом году цены на мобильную связь выросли на 10-12%, сказал газете гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, одной из главных причин увеличения стоимости тарифов стало снижение курса рубля. Операторы закупают оборудование для строительства сетей за рубежом, поэтому и расходы зависят от курса валют, пояснил аналитик. На росте тарифов сказалась и необходимость выполнения операторами требований нормативно-правовых актов, в частности увеличения объема хранилищ по "закону Яровой", добавил Кусков.

Как считает Кусков, в 2021 году можно ждать роста цен на услуги мобильной связи еще на 10-12%. Он объяснил это растущим объемом потребления интернет-трафика абонентами, который увеличивается на 50-60% каждый год, а это требует от операторов наращивания емкости сетей.

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин прогнозируетстоимости тарифов на мобильную связь по итогам 2020 года примерно на 15% по сравнению с предыдущим. К уже перечисленным причинам роста стоимости тарифов он добавил падение доходов операторов от роуминга. Основной причиной роста, по его мнению, станет инфляция и рост курса рубля как следствие пандемии.

на домашний интернет в 2020 году подорожали на 15%, отметил Кусков. А по мнению Савватина, рост составил 10-12%, то есть меньше, чем на мобильную связь. Причины увеличения стоимости тарифов схожи с теми, что привели к удорожанию услуг на рынке мобильной связи - падение курса рубля к основным мировым валютам.

В следующем году тарифы на домашний интернет и ТВ могут вырасти еще на 10-12%, но при условии стабилизации курса рубля, посчитал Савватин. Если рубль сильно просядет относительно основных мировых валют, то и платежи будут расти.

В ФАС сказали "Известиям", что служба ведет мониторинг цен на услуги связи. С учетом текущей ситуации антимонопольная служба планирует проводить его и в дальнейшем, сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.

В январе 2020 года ФАС зафиксировала повышение цен на услуги связи на 1,5-2,5%. Тогда операторы обосновали рост тарифов увеличением затрат на развитие сетей с учетом новых требований законодательства. Летом ФАС в связи с необоснованным повышением тарифов на услуги связи выдала предписание Tele2 вернуть их на уровень до 12 мая. Сейчас оператор оспаривает это решение в суде, сказала Заева.