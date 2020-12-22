Утечек данных стало больше

22 декабря. FINMARKET.RU - В России с утечками информации в 2020 году столкнулись 87% крупных российских организаций против 67% годом ранее, говорится в исследовании разработчика софта Zecurion, с результатами которого ознакомился "Коммерсант"

Выросло и среднее количество серьезных утечек, последствия которых могли существенно отразиться на деятельности компаний: 5,1 инцидента в среднем на компанию в 2020 году против 2,4 в 2019 году, следует из результатов опроса. В 71% компаний, столкнувшихся с утечками, сотрудники крали информацию с помощью флешек и других внешних накопителей (68% в 2019 году). Ачерез удаленный доступ к сетевой инфраструктуре в 2020 году случались в 42% пострадавших компаний по сравнению с долей в 5% годом ранее.

Общий рост утечек информации из российских организаций в 2020 году составил 20-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что отчасти связано с распространением дистанционного формата работы, оценивают в Infosecurity a Softline Company.

В сервисе разведки утечек данных DLBI говорят о росте числа утечек примерно на 25-30% по итогам 2020 года. Рост числа зафиксированных инцидентов произошел не потому, что их стало больше, а потому, что при усилении мер информбезопасности эти утечки стали замечать, уверен основатель сервиса Ашот Оганесян. По его данным, в этом году чаще всего утекали данные у логистов, интернет-магазинов, маркетплейсов и онлайн-сервисов.

Основным источником утечек данных из компаний по-прежнему остаются увольняющиеся сотрудники, говорит руководитель группы развития бизнеса Solar Dozor"Ростелеком-Солар" Алексей Кубарев. Таких случаев примерно три четверти среди всех утечек внутреннего характера, уточняет руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев. Он отмечает, что регистрируются далеко не все утечки, поэтому и рост их числа выглядит достаточно сдержанным.