Новый порядок таможенного регулирования может привести к удорожанию услуг

21 декабря. FINMARKET.RU - Актуальная задача текущего момента - поиск механизмов сдерживания потребительских цен на продукты питания. В числе факторов, влияющих на ценообразование, называется и таможенное. Между тем Федеральная таможенная служба (ФТС России) пока не отказывается от планов изменить правила декларирования товаров. Однако, по мнению ряда экспертов, эта реформа может привести к росту издержек участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а значит, не исключен и вариант с новым витком цен, пишет "Российская газета"

Реформа, призванная модернизировать и упростить таможенное регулирование, идет в России уже не первый год. Стратегией развитиябыл заложен курс на децентрализацию и автоматизацию системы оформления грузов. Если раньше фактический контроль и декларирование производились на одном таможенном посту, то теперь они разделены и юридически, и территориально. Во всех федеральных округах созданы Центры электронного декларирования (ЦЭД), куда передаются полномочия по документационной работе, а за таможнями в регионах остаются задачи фактического контроля товаров.

При этом предполагалось, что федеральные ЦЭД будут обслуживать всех импортеров, в какой бы части страны ни находился их груз.

Перестройку системы планировалось завершить к осени нынешнего года. Однако ФТС подготовила новый проект приказа "О полномочиях таможенных органов по регистрации таможенных деклараций", который может повлиять на и без того непростой процесс реформирования таможни.

Суть нововведения, которое пока проходит этап оценки регулирующего воздействия, сводится к отмене задуманной ранее децентрализации. Участников рынка лишат возможности декларирования в любом ЦЭД. Обращаться они смогут только в свой Центр, обслуживающий федеральный округ, в котором зарегистрирован импортер. Вместо нескольких таможен, куда можно обратиться сейчас, участники ВЭД фактически получат только одну. В условиях кадрового голода в Центрах электронного декларирования такая "прописка" чревата не упрощением таможенных процедур, а новыми очередями.

В сложных и неравных условиях могут оказатьсяЦентрального федерального округа и столичного региона, на которые приходится львиная доля всех операций.

ФТС предлагает для импортеров, зарегистрированных в Москве, подавать декларации в 2 Центра - московский и подмосковный, но только при условии, что груз фактически будет находиться на складе временного хранения (СВХ) в Московской области. При этом импортерам, решившим довезти товар до Московской области, дается еще и право выбора - декларацию можно будет подать как в областной ЦЭД, так и в центральный.

Изменение сложившейся системы может повлиять на всю логистику отрасли, сказаться на экономике перевозок. Не исключено, что с ростом потока подмосковные склады и обслуживающая их инфраструктура решат поднять цены на свои услуги. Итогом может стать то, что возрастет стоимость фрахтов автоперевозчиков ориентировочно от 200 до 400 евро, либо эти издержки лягут на их "плечи" и увеличат затраты автоперевозчиков на рейс. В масштабах всех перевозок это превращается в колоссальную сумму, которая будет "зашита" в стоимость товара и ляжет на конечного потребителя.

По мнению участников рынка, с подобными проблемами могут столкнуться не только регионы ЦФО. Глобально позиция бизнес-сообщества сводится к простому предложению - вернуться к изначальной идее таможенной реформы и предоставить импортерам возможность оформляться во всех 16 ЦЭД. При этом, как говорят импортеры, даже 16 центральных электронных таможен недостаточно для страны, имеющей 9 часовых поясов.