Дистанционное оформление пенсий продлят на весь 2021 год

21 декабря. FINMARKET.RU - В России дистанционный порядок оформления пенсий и пособий, введенный из-за пандемии, продлят на весь 2021 год. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минэкономразвития, пишут "Известия"

Пенсионный фонд упростилпенсий и пособий в апреле 2020 г. из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. Сначала дистанционную форму взаимодействия ввели на 3 месяца, но позже продлили ее до конца года. Благодаря нововведению граждане получили возможность обращаться за пенсионным обеспечением через сайт ПФР или госуслуг.

Благодаря этому большинство пенсий и пособий во время пандемии назначаются удаленно и не требуют личного визита в ПФР, отмечали в организации. По данным фонда, количество дистанционных обращений превысило 70% от общего числа. Удаленный порядок распространился на такие популярные услуги, как установление и выплата страховой, накопительной, а также пенсий по гособеспечению, пособий по уходу за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, подача заявлений на использование материнского капитала. Кроме того, в новом формате разрешили устанавливать федеральную доплату к пенсиям и компенсировать пожилым жителям Крайнего Севера расходы на проезд к местам отдыха.

Минэкономразвития предлагает распространить удаленный формат на весь 2021 год, следует из разработанного министерством проекта постановления правительства.

Вместе с тем министерство предлагает дать доступ к некоторым дистанционным сервисам и тем гражданам, которые живут не в РФ: им могут стать доступны назначение и выплата пенсий.

Если весь эксперимент пройдет удачно, дистанционный формат может быть введен бессрочно, рассказали в Минэкономразвития.

Однако, как отмечают эксперты, далеко не все пенсионеры готовы полностью перейти в онлайн-формат. Как считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, полностью переходить на дистанционный формат пока преждевременно и следующие пару лет стоит разумно сочетать старый и новый способы оформления пенсий и пособий.