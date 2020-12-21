Вырос интерес россиян к онлайн-оформлению финуслуг

21 декабря. FINMARKET.RU - В 2020 г. значительно вырос интерес россиян к кредитам, кредитным картам, ипотеке и онлайн-оформлению полисов ОСАГО и каско, свидетельствуют результаты исследования финансового маркетплейса "Сравни.ру". В ходе исследования аналитики маркетплейса изучили трафик на сайте с 8 млн активных пользователей в месяц, пишут "Ведомости"

Запросы на кредиты, как показало исследование, в нынешнем году выросли на 30,3% по сравнению с прошлым. Аналитики выделяют две волны роста такого интереса: с конца марта по начало апреля и с конца сентября по начало декабря. Увеличилась и медианная запрошенная сумма кредита. В этом году она варьировалась от 200 000 до 300 000 руб., тогда как в прошлом году запросы находились на уровне от 150 000 до 200 000 руб. Правда, при росте спроса заметно снизилось количество одобрений кредитов. Особенно низкие значения были зафиксированы в апреле и мае - 9 и 11% соответственно.

Интерес россиян к кредитным картам, по данным "Сравни.ру", вырос на 102%. Пик пришелся на начало марта, когда в Москве был введен пропускной режим, из-за чего спрос на кредитки увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. в 4-8 раз. Аналитики "Сравни.ру" объясняют это заботой граждан о получении дополнительной "подушки безопасности" на время самоизоляции и на случай потери работы.

Запросы на ипотеку выросли на 212%. Здесь причина очевидна - реализация льготных государственных программ и собственные программы банков. В то же время, как показывает исследование, начиная с августа, несмотря на выгодные условия, интерес населения к ипотеке стал снижаться и в первых числах декабря показатели почти достигли прошлогоднего уровня.

Но больше всего выросли онлайн-продажи полисов автострахования: прирост по ОСАГО составил 88,7%, по каско - 90,5%.

Всплеск интереса к каско во второй половине года эксперты связывают с реализацией отложенного спроса, накопившегося за время весеннего карантина. По оценкам экспертов, в этом году свыше половины всех полисов автострахования (каско, ОСАГО, ДСАГО) будет продано в интернете. Вслед за этим прогнозируется замедление прироста.