Эксперты прогнозируют банковский кризис в 2021 году

21 декабря. FINMARKET.RU - Банковский сектор до ноября 2021 года с высокой долей вероятности вступит в системный кризис. К такому выводу пришли в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Как пишут "Известия" , эксперты ЦМАКП выделили три признака приближающихся серьезных проблем в отрасли:

Отрыв динамики долгов компаний и населения от номинального ВВП. Это означает нарастание дисбаланса между расходами заемщиков на обслуживание долга и величиной их доходов.

Повышение безработицы до уровней восьми-, девятилетней давности и отсутствие признаков ее спада. Такая ситуация не только ограничивает возможности, но и существенно снижает мотивацию домохозяйств к погашению ранее привлеченных кредитов, а кроме того, повышает склонность частных вкладчиков к "банковской панике".

не только ограничивает возможности, но и существенно снижает мотивацию домохозяйств к погашению ранее привлеченных кредитов, а кроме того, повышает склонность частных вкладчиков к "банковской панике". Снижение доли абсолютно ликвидных рублевых активов в совокупных активах банков (с элиминированием сезонных эффектов). Это ограничивает их способность сохранять устойчивость в случае колебаний клиентской базы или возникновения кассовых разрывов из-за невозвратов по ранее выданным кредитам

Констатировать наступление системного банковского кризиса можно будет в случае реализации одного из трех условий, пишут эксперты ЦМАКП. К ним относятся рост доли проблемных кредитов до 10% и более в совокупном портфеле сектора, панику вкладчиков и массовое замораживание клиентских средств, реорганизацию или национализацию более 10% банков либо их докапитализацию не менее чем на 2% ВВП.

На начало октября 2020 года доли проблемных и безнадежных ссуд в совокупном банковском портфеле кредитов населению и предприятиям составила 9,3%, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 0,7 процентных пунктов, отмечается в отчете ЦМАКП.

Однако есть основания полагать, что фактическое ухудшение качества кредитного портфеля в предсказанных опережающих индикаторов масштабах все-таки произошло. Более того, кризис, возможно, уже протекает, но в латентной форме: рост доли проблемных ссуд маскируется масштабной реструктуризацией, отсрочками и послаблениями для отражения в банковской отчетности реального качества займов, пишут аналитики.

"Известия" обратились в Центробанк с вопросом, согласны ли там с выводами ЦМАКП. В ЦБ отметили, что не комментируют сторонние исследования, но предложили обратить внимание на последние высказывания руководства регулятора по схожей тематике.

Ранее первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в интервью "Интерфаксу" сообщил, что результаты стресс-тестирования отрасли, проведенного в октябре, были аналогичны апрельским показателям. Тогда регулятор оценил возможность банковской системы абсорбировать убытки без нарушения нормативов на сумму свыше 5 трлн рублей. Накопленный кредитными учреждениями суммарный буфер капитала на данный момент превышает 6 трлн рублей, следует из материалов регулятора.