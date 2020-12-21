- Отрыв динамики долгов компаний и населения от номинального ВВП. Это означает нарастание дисбаланса между расходами заемщиков на обслуживание долга и величиной их доходов.
- Повышение безработицы до уровней восьми-, девятилетней давности и отсутствие признаков ее спада. Такая ситуация не только ограничивает возможности, но и существенно снижает мотивацию домохозяйств к погашению ранее привлеченных кредитов, а кроме того, повышает склонность частных вкладчиков к "банковской панике".
- Снижение доли абсолютно ликвидных рублевых активов в совокупных активах банков (с элиминированием сезонных эффектов). Это ограничивает их способность сохранять устойчивость в случае колебаний клиентской базы или возникновения кассовых разрывов из-за невозвратов по ранее выданным кредитам
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21 декабря 2020 года 08:17
Эксперты прогнозируют банковский кризис в 2021 году
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Андрей Махонин/ТАСС
21 декабря. FINMARKET.RU - Банковский сектор до ноября 2021 года с высокой долей вероятности вступит в системный кризис. К такому выводу пришли в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Как пишут "Известия", эксперты ЦМАКП выделили три признака приближающихся серьезных проблем в отрасли:
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