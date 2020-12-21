ВШЭ предлагает продолжить оптимизацию штатов правительства

21 декабря. FINMARKET.RU - Доклад Высшей школы экономики (ВШЭ) о потенциале сокращения численности и оптимизации функций федеральной исполнительной власти (ФОИВ) предполагает, что объявленная Белым домом реформа должна быть продолжена структурными изменениями. Сама реформа, в центре которой не столько сокращение численности, сколько формирование "штабных" структур, оценивается ВШЭ весьма положительно, пишет "Коммерсант" . Эксперты отмечают, что цифровизация госуправления и сокращение рутинных операций в госаппарате сами по себе обеспечивают "сглаживание" вертикализации в нем, а "штабные" структуры, обеспеченные данными, способны "охватить любых исполнителей, дотянуться до каждого объекта управления".

И за недостаточность - реальный потенциал сокращения под рассчитанные экспертами "предельные" штаты по 52 ФОИВ - 2267 единиц фактической численности (из чуть менее 20 тыс.) или 6799 из 24,5 тыс. списочной. И за то, что в составе федеральной власти есть как структуры с явно избыточным штатом (предполагаемые лидеры - Минэкономики, ФТС, Минфин, ФНС и казначейство), так и с недостаточным (Минтранс и ряд агентств и служб). Численность ФОИВ - это во многом результат многолетней (скрытой от публики) внутренней правительственной конкуренции, исторических конвенций и политических компромиссов, и говорить об оптимальности, по крайней мере внутри аппарата, сложно. Важнее другая идея ВШЭ - создание механизма постоянного поддержания оптимальной (в пределах установленных принципов) численности ФОИВ вместо периодических разовых сокращений.

Второй важный момент - описание тренда централизации госуправления в связи с цифровизацией, которая создает федеральной исполнительной власти новые проблемы: в ней, в том числе в министерствах, относительно много исполнителей и мало аналитиков, прогнозистов, экспертов, а также "постановщиков задач и дизайнеров цифровых управляющих систем".

Доклад ВШЭ ставит и вполне своевременный вопрос о потенциальном взаимодействии "доцифровой" и "цифровой" административных культур и предполагает, что "новые люди в системе управления должны быть более свободны, разгружены от текущих (даже нерутинных) задач и обладать, прежде всего, не исполнительностью, а широким кругозором".