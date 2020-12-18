Россиянам показалась скромной господдержка в период пандемии

18 декабря. FINMARKET.RU -оценивает поддержку государства в период эпидемии коронавируса как менее щедрую, чем в других странах, хотя в целом оценивает государственную поддержку положительно, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на данные исследования Высшей школы экономики. Кроме того, фокусом господдержки оказались семьи с детьми, в то время как наиболее пострадавшими от нынешнего кризиса являются самозанятые, ИП, малый и средний бизнес.

И хотя система мер поддержки, предложенная правительством в пандемию, оказалась недостаточной для ряда групп населения, одновременно с этим ей не хватило адресного подхода к тем, кому все же предназначались выплаты. В то же время без поддержки государства число бедных в РФ по итогам года было бы выше прогнозируемого на 2–3 процентных пункта, следует из расчетов ВШЭ

Наилучшей формой поддержки россияне считали бы введение чрезвычайной ситуации, чтобы иметь право прекратить обязательные платежи, хотя такие его составляющие, как ограничения перемещений и требование носить маски, вызывают у них возмущение, пишет "Ъ".