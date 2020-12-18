Число пенсионеров снижается и без реформы

В этом году число пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости, уже сократилось примерно на 200 тыс. человек, сообщили "Независимой газете" в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), . Так, по данным на 1 октября 2020 года, пенсионеров в стране было 36,1 млн человек, а ровно год назад - 36,3 млн человек. "Снижение численности получателей обусловлено новыми сроками выхода на пенсию в связи с принятием федерального закона № 350 от 3 октября 2018 года", - пояснили в ведомстве Максима Топилина.

ПФР также напомнил, что в 2020 году на пенсию вышли женщины в возрасте 55,5 лет и мужчины в возрасте 60,5 лет. Это граждане, которым во втором полугодии 2019 года исполнилось 55 и 60 лет соответственно.

Возникает вопрос, как повышение пенсионного возраста для тех, кто еще не вышел на пенсию, может уменьшить численность сегодняшних пенсионеров? "Сократить численность уже вышедших на пенсию граждан повышением пенсионного возраста нельзя, это совершенно разные люди", - пояснила завлабораторией Российского экономического университета (РЭУ) им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.

По данным Счетной палаты, официально трудоустроенных пенсионеров за прошедшие неполные два года стало меньше почти на 681 тыс. человек. Одно из объяснений - пожилые граждане перешли в серый сектор.

Какой вклад в снижение численности пенсионеров могла внести пандемия? Этот вопрос профильные ведомства оставили без ответа, сославшись на то, что доступные для сопоставления цифры появятся только в следующем году. "Оценить влияние пандемии на изменение численности пенсионеров пока сложно, поскольку нет соответствующих данных", - подтвердила "НГ" и доцент кафедры статистики РЭУ Ольга Лебединская.

Кстати, численность пенсионеров уменьшалась и в прошлом году. Тогда на пенсию тоже выходили женщины в возрасте 55,5 лет и мужчины в возрасте 60,5 лет. Это были граждане, которым в первом полугодии 2019 года исполнилось 55 и 60 лет соответственно. По данным Счетной палаты, всего за прошедшие неполные два года число пенсионеров по старости сократилось в РФ примерно на 560 тыс. человек.

Эксперты обратили внимание на то, что пенсионеров в стране становилось бы меньше и без повышения пенсионного возраста. "Число лиц пенсионного возраста, а потому и пенсионеров (хотя это и не одно и то же) - постоянно колеблющаяся величина. Она зависит от многих обстоятельств, но при прочих равных условиях прежде всего от исходной численности поколений", - сказал "НГ" директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский.