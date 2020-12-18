Спор предприятий с Минприроды грозит промышленности срывом проектов

18 декабря. FINMARKET.RU - Крупнаяпопытается на уровне правительства решить спор с, который грозит им штрафами и срывами проектов, рассказали источники "Коммерсанта" в компаниях. Речь идет о методиках нормирования выбросов для промышленных предприятий — по ним компании подсчитывают, сколько выбрасывает тот или иной объект. Всего таких методик около 160, своя для каждого типа объектов и вида выбросов. С 2016 года правительство обязало Минприроды вести специальный перечень таких методик. В июле 2018 года министерство выпустило свой приказ о том, что в списке должны находиться лишь одобренные им методики. Пока что туда попала лишь 21 методика, и список пополняется крайне медленно.

До недавнего времени претензий к промышленности из-за этого не предъявлялось, однако в конце октября глава Росприроднадзора Светлана Радионова поручила территориальным органам службы штрафовать компании за использование неутвержденных методик. В итоге подавляющее большинство крупных промышленных предприятий теперь не могут получить никаких документов по нормированию выбросов, а также комплексное экологическое разрешение (КЭР) — оно необходимо для ввода всех новых объектов.

Более того, поскольку расчеты выбросов ведутся по неутвержденным методикам, они могут быть признаны сверхнормативными, что означает рост платы в 25 или 100 раз в зависимости от типа объекта.

В Минприроды заявили “Коммерсанту”, что большинство методик требуют актуализации, поскольку были разработаны до 2000 года и не учитывают современный уровень технологического развития.

Сами промышленники могут разработать такие методики, но это долго и затратно. В некоторых случаях логичнее актуализировать старые методики, для этого им нужна помощь прежнего разработчика.