Новогодние подарки для детей подорожали на 20%

18 декабря. FINMARKET.RU - Средние чеки при покупке новогодних подарков для детей выросли на 15-20% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные "Платформы ОФД". Аналитики оператора фискальных данных "Платформы ОФД" проанализировали спрос на товары для детей с 1 по 15 декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания обработала по 44 млн чеков за каждые сутки с 1 млн онлайн-касс в стране, пишут "Известия"

В топ-3 детских подарков по частоте покупок вошли наборы конфет, игрушки и настольные наборы из картона. Среднийна сладкие(500 г) вырос на 16%, до 576 рублей. Число их покупок подскочило в два раза. На 17% увеличился средний чек на игрушки в виде героев из мультфильмов или новогодних персонажей, в итоге он достиг 840 рублей. Число покупок этой продукции выросло на 47%. Средний чек на настольные игровые наборы из картона стал выше на 21% и составил почти 1,3 тыс. рублей, а число покупок подскочило в четыре раза - на 310%. Также среди популярных покупок компания назвала наборы для творчества и рисования. Средняя цена их приобретения увеличилась на 45%, до 2 тыс. рублей, количество покупок - на 210%, то есть в три раза.

Число спонтанных, импульсивных покупок снижается, потребители всё чаще целенаправленно выбирают подарки плюс к этому стремятся покупать их в более качественном исполнении, сказал "Известиям" представитель "Платформы ОФД". В итоге в средний чек попадают более дорогие товары. В компании также подчеркнули, что в сегменте детских игрушек высока доля импорта, поэтому после валютного скачка они подорожали.

В целом в этом году родители готовы потратить на подарки чуть больше, чем в прошлом, сказала "Известиям" президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. По данным организации, средний чек на предновогодние покупки вырос с 1,6 тыс. рублей в 2019 году до 2,2 тыс. рублей в этом.

Самыми популярными игрушками в этом году стали высокотехнологичные - например, роботы, сообщила Цицулина. В прошлом году самыми желанными подарками для мальчиков были квадрокоптеры, коллекционные фигурки героев, а для девочек - куклы и персонажи из мультфильмов, рассказала эксперт.