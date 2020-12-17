За ущерб автотрассам заплатят фуры с транзитными номерами

17 декабря. FINMARKET.RU - Оплачивать ущерб, наносимый дорогам, будут автомобили с массой более 12 тонн с транзитными номерами и без госномеров. Минтранс РФ подготовил проект постановления правительства для закрепления этого правила, пишет "Российская газета"

В частности, в законодательстве будет прописана возможность регистрации в реестре, с которым работает система взимания платы, автомобилей до присвоения им госномеров или в течение срока действия знака "Транзит". Регистрировать такие автомобили Минтранс предлагает на основании паспорта транспортного средства или его копии, либо сведений об автомобиле из электронного паспорта. Также может использоваться документ, подтверждающий основание владения грузовиком, а вместо госномера будут указывать VIN или PIN.

Как отмечают в Минтрансе, такие изменения направлены на "обеспечение соблюдения обязанности по внесению платы всеми собственниками и владельцами транспортных средств". В результате повысится эффективность взимания платы.

При этом автомобили без номеров и с транзитными номерами могут ездить по дорогам некоторое время на вполне законных основаниях. Транзитный номер - специальный регистрационный знак, который используют, если грузовик, например, только идет с завода к месту регистрации, перегоняется в другой регион или, наоборот, уже снят с регистрации при продаже или вывозе за рубеж.

Самое главное, как пишет РГ, сама по себе система взимания платы готова к работе с автомобилями без обычных госномеров. В системе могут регистрироваться транспортные средства с иностранными госномерами, со знаками "Транзит" либо вообще без госрегистрации на территории РФ. Загвоздка в том, что в правилах взимания платы не указана сама возможность регистрации в системе автомобилей без обычных госномеров. Эту коллизию и собирается исправить Минтранс.

По действующим правилам за проезд по дорогам платят все тяжеловесы массой более 12 тонн, компенсируя вред, который они наносят автотрассам.