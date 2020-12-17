Детское питание - претендент на подорожание

17 декабря. FINMARKET.RU - Союз производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") обратился к вице-премьеру России Алексею Оверчуку с просьбой дать поручение обнулитьна импорт сырья, которое используется в их продукции, сообщают "Ведомости".

Союз обращает внимание на то, что импортеры не так давно лишились части льгот. С 2013 г. на ввоз фруктового пюре (из абрикоса, персика, груш, бананов и т. д.), которое в основном используется при производстве соков и детского питания, действовала нулевая пошлина. Она распространялась на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия). Такая льгота постоянно продлевалась решением совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в последний раз – до 30 июня 2020 г. Россия рассчитывала снова продлить действие нулевой ставки: правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле приняла такое решение еще в мае. Но для ее утверждения свое согласие должны были дать все пять стран-членов, но инициативу на заседании совета ЕЭК 1 октября не поддержала Киргизия, уточняют "Союзнапитки" в своем письме. В связи с этим закупка импортного сырья теперь облагается пошлиной по полной ставке, которая составляет 10% от таможенной стоимости, следует из документа.

Многие используемые при производстве соков и детского питания фрукты либо не растут у нас, либо их недостаточно, поэтому производители импортируют сырье из них. В России же найти поставщиков фруктового пюре из груш, абрикосов и персиков, которые могут поставлять пюре в промышленных масштабах, сложно. А действовавшая до 1 июля льгота позволяла сдерживать отпускную цену на продукцию, но сейчас производителям придется либо взять часть затрат на себя, либо увеличить отпускную цену, пишут "Ведомости", приводящие мнение экспертов отрасли.

По словам представителя правительства, вопрос обнуления пошлины, возможно, будет заново вынесен на рассмотрение совета ЕЭК.

По данным ФТС, в 2019 г. Россия импортировала пюре, на которое распространялась льгота, на $37 млн, а за январь – октябрь 2020 г. – на $41 млн. На некоторые категории сырья, если оно преимущественно импортное, страны ЕАЭС устанавливают временный льготный режим. Это делается для того, чтобы, в случае если отечественные компании будут производить достаточное количество сырья, льготу отменить, пишут "Ведомости".