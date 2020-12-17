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17 декабря 2020 года 09:50
В Москве страховка изчезнет из платежек за услуги ЖКХ
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Александр Щербак/ТАСС
17 декабря. FINMARKET.RU - Льготная программа страхования жилья в Москве после 25 лет работы прекращает свое действие, пишет "Коммерсантъ". В департаменте городского имущества “Ъ” сообщили, что правительство города приняло решение не продолжать действие этой программы. Так что уже с декабря 2020 года в едином платежном документе по оплате услуг ЖКХ будет отсутствовать "страховая" строка. С 2021 года москвичам предлагается заключать договоры страхования жилья непосредственно со страховыми компаниями без участия города. "Правительство Москвы приняло решение не проводить отбор страховых компаний для дальнейшего участия в Городской программе страхования жилья. Продолжать ее с 2021 года не планируется",— сообщили “Ъ” в департаменте городского имущества (ДГИ) Москвы. Там подчеркивают, что за 25 лет успешной работы программа выполнила свою миссию — в столице сформирована комплексная система страхования в жилищной сфере. Обязательства по действующим договорам, заключенным в рамках программы, будут исполнены в полном объеме, сообщил ДГИ. Участники рынка сожалеют о принятом решении — ведь программа с участием города приносила им миллиардные сборы при гораздо более скромных выплатах. По мнению экспертов, именно это несоответствие и могло стать причиной ее прекращения.
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