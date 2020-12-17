Долги россиян по ипотеке приблизилась к 9 трлн руб.

17 декабря. FINMARKET.RU - Общая задолженность россиян по ипотеке приблизилась к 9 трлн рублей, увеличившись за год на 22,1%. Это следует из данных Центробанка, пишут "Известия" . Согласно данным регулятора, к 1 ноябряфизлиц по ипотеке достигли 8,88 трлн рублей, что на 22,1% больше прошлогоднего. Из них лишь 18,7 млрд составляет валютная ссуда, остальное - рублевая. Доля просрочки сохраняется на уровне 0,9%: по итогам октября ее объем составляет 71,16 млн рублей, увеличившись за год на 11,1%.

Рекордными темпами продолжают расти показатели выдачи жилищных займов. По данным ЦБ, в октябре по сравнению с сентябрем объем кредитования вырос на 3,4%. Банки заключили 212 тыс. договоров на общую сумму 546,4 млрд рублей, что стало новым историческим максимумом с 2009 года. В результате каждый третий кредит физлиц приходился на ипотеку, тогда как год назад был каждый пятый. Средневзвешенная процентная ставка по жилищному займу в рублях за год снизилась с 9,4 до 7,3%. В том числе на первичном рынке - 5,9%, вторичном - 8%.

Ускорение ежемесячного темпа прироста ипотеки в сентябре-октябре связано с благоприятными условиями в сегменте жилищного кредитования, отмечает ЦБ. Вместе с тем регулятор опасается, что бум цен на рынке недвижимости может привести к снижению доступности жилья для населения и увеличению долговой нагрузки граждан, если рост ипотеки не будет сопровождаться одновременным повышением доходов россиян.

Опрошенные "Известиями" крупнейшие финансовые организации отмечают, что рекордный спрос на ипотеку, вызванный снижением ставок и реализацией льготной госпрограммы, продолжается. В большинстве кредитных организаций фиксируют рост средней суммы ипотеки за год в диапазоне от 6% до 30% и незначительное изменение среднего срока ее оформления. Также в банках наблюдают увеличившийся спрос на рефинансирование.

В этом году объемы ипотечного кредитования с учетом реализации госпрограммы под 6,5% превысят 3,5 трлн рублей и побьют рекорд 2018 г. (3 трлн), оценивает младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.традиционно лидирует по качеству обслуживания задолженности в сравнении с другими сегментами розничного кредитования. Даже в кризисные 2015-2016 годы доля просрочки по жилищным займам не превышала 2%, отмечает Щурихина. Однако, как считает эксперт, продление госпрограммы повышает риски перегрева рынка: большой спрос на новостройки усиливает тенденцию к росту цен и может спровоцировать дефицит нового жилья в ряде регионов с учетом текущих темпов ввода объектов. Тогда как лояльные требования для участия в программе, привлекательные условия по ставке и первоначальному взносу могут привлечь заемщиков со слабой платежеспособностью, что отразится на показателях просрочки в ближайшие 2-3 года, заключила она.