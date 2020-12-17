ФАС смягчает ужесточение регулирования

17 декабря. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после смены руководства начала переосмысливать ряд своих прежних идей в области регулирования.направила на согласование в АНО "Цифровая экономика" новую редакцию поправок к закону "О защите конкуренции" в части регулирования результатов интеллектуальной деятельности, пишет "Коммерсант"

Документ выступает частью пятого антимонопольного пакета ФАС и посвящен отмене "антимонопольных иммунитетов", которые распространяются на интеллектуальную собственность, что мешает службе регулировать связанные с ней рынки.

В первую очередь речь идет о цифровой среде и IT-компаниях, договоры и ценообразование которых сейчас фактически не подпадают под общее конкурентное

В новой редакции документа "видна капитуляция ФАС": если раньше иммунитеты хотели отменить для всех участников цифрового рынка, то теперь сферу применения ограничили до лекарственных средств и интернет-платформ, говорит зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. Смягчение позиции может быть связано со сменой главы ФАС, полагает он.

Как отмечает управляющий партнер юридической фирмы "Юста Аура" Евгений Дедков, в новой версии проекта из-под регулирования вышли сделки по договорам франчайзинга и часть, касающаяся авторских прав, остались только патенты и ноу-хау, поясняет Дедков. Кроме того, в проекте не рассматриваются отношения бизнеса с потребителями, тогда как большинство претензий к гигантам рынка связаны именно с этим: например, когда при подключении к каким-то сетям нет вариантов выбора и приходится покупать навязываемые дополнительные услуги или следовать несправедливо высоким штрафным санкциям монополиста.

По словам руководителя юридической фирмы "Интернет и право" Антона Серго, некоторые нормы все еще способны вызвать беспокойство у бизнеса, например, пункт об "установлении необоснованно высокой цены за право использования объекта интеллектуальной деятельности". Он поясняет, что сложно определить "необоснованно высокую цену" на уникальный программный продукт или базу данных, не имеющие аналогов. По его мнению, новый проект мог стать результатом некоего "политического компромисса" с другими регуляторами, но бизнес в лице владельцев популярных сайтов и производителей софта все равно выступит против него.

В сегменте программного обеспечения российских правообладателей-монополистов почти нет, уточняет заместитель гендиректора Softline по реализации национальных проектов Андрей Шолохов. Поэтому данная антимонопольная практика будет использоваться по отношению к западным вендорам, что фактически усиливает курс на импортозамещение.