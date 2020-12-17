В российских моллах закрылось 20% магазинов

17 декабря. FINMARKET.RU - Из-за кризиса в российских моллах обанкротилось 20% магазинов. В основном это малый и средний бизнес, рассказали "Известиям" в Союзе торговых центров. В России сегодня работает порядка 3 тыс. торговых центров. Около 60% арендаторов в них - представители крупных федеральных ритейл-сетей разной направленности, 40% - средний и малый бизнес, в том числе индивидуальные предприниматели, сообщил президент Союза Булат Шакиров.

В среднем объем свободных площадей, или вакантность, в ТЦ высокого уровня составляет 10-15%, среднего - 15-30%. Год назад показатели равнялись 1-3% и 10-15% соответственно, добавил Шакиров.

Закрытие магазинов из категории малого и среднего бизнеса напрямую связано с пандемией, указала партнер Colliers International Анна Никандрова. Из-за введенных ограничений и падения покупательского спроса заметно снизилась выручка, но расходы на аренду уменьшились не пропорционально. У многих небольших компаний не оказалось запаса свободных средств, чтобы пережить ситуацию, рассказала эксперт.

В незавидном положении находятся и ТЦ. Накопленная масса прямых убытков на один более или менее крупный объект в среднем по рынку московских моллов сегодня достигает 200-250 млн рублей, рассказал первый заместитель гендиректора "Корпорации А.Н.Д." Дмитрий Москаленко. Представитель девелопера подчеркнул: это серьезная нагрузка, потеря арендного дохода в 2020 году по сравнению с 2019 годом составляет около 50%.

По мнению Шакирова, в ближайшие 2 года в России может произойти настоящий передел рынка ТЦ. До половины моллов обанкротятся даже без ввода повторного полного локдауна, полагает он.

"ТЦ будут выставлять на торги, часть отойдет банкам. Это приведет к ухудшению качества моллов, закрытию магазинов в них и в конечном итоге - к росту безработицы в стране. В торговой сфере трудятся около 4 млн человек", - отметил президент Союза торговых центров.

Белых не исключает, что с начала 2021 года последует новая серия закрытий, особенно в ТЦ. "Черная пятница" не дала резкого прироста выручки, и если новогодние праздники не изменят ситуацию, то магазины продолжат банкротиться, добавил он.

В начале года, во время локдауна, снижение оборотов непродовольственных ритейлеров было беспрецедентным. Например, в апреле падение составило 40%, в мае - 30%, сообщили "Известиям" в Минпромторге.