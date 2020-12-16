Налогоплательщики обретают новую степень прозрачности

16 декабря. FINMARKET.RU -России подготовил поправки, которые расширяют доступ налоговиков к банковской тайне. Министерство опубликовало два законопроекта, которые должны обеспечить более широкий, чем сейчас, обмен данными о налогоплательщиках между ЦБ и. Предполагается, что ЦБ будет передавать налоговикам сведения, составляющие банковскую тайну, ФНС же предоставляет Банку России данные, охраняемые налоговой тайной. В пояснительной записке к проекту сказано, что это необходимо, поскольку "недобросовестные налогоплательщики, реализуя политику агрессивного налогового планирования, применяют все более сложные схемы ухода от налогообложения, характеризующиеся высокой латентностью".

Такой "обмен тайнами" должен повысить эффективность налоговиков по выявлению схем минимизации налогов, пишет "Коммерсант" . ЦБ же, получив сведения о доходах юрлиц и индивидуальных предпринимателей, информацию о сомнительных операциях, об имуществе, объектах налогообложения и задолженности перед бюджетом клиентов банков, страховщиков и так далее, сможет более качественно исполнять свои функции регулятора.

Сейчаспередают налоговикам в автоматическом режиме информацию только об открытии/закрытии счетов или изменении реквизитов в рамках валютного контроля, об операциях по счетам они могут узнавать только по запросу. Информобмен между ЦБ и ФНС регулируется межведомственным соглашением. В частных беседах представители банковского сообщества утверждают, что этот обмен происходит на "минимальных оборотах".

В случае же принятия поправок его объемы существенно увеличатся - ЦБ придется раскрывать налоговикам чуть ли не всю доступную ему информацию о банках и клиентах.

Тема расширения информобмена между налоговиками и ЦБ содержится в "Основных направлениях налоговой политики на 2021-2023 годы" Минфина, где "Коммераснту" вчера пояснили, что реализация новых мер будет способствовать обелению экономики и не затронет интересы добросовестных налогоплательщиков за счет применения риск-ориентированного подхода при отборе объектов для налогового контроля. Как говорят в министерстве, массового обмена данными не предполагается.

В ФНС подчеркивают, что речь не идет об отмене банковской или налоговой тайны. В службе отмечают, что изменения позволят существенно сократить количество запросов в банки о представлении сведений об операциях по счетам их клиентов. Законопроекты, подчеркнули в ФНС, не предусматривают непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах физлиц.

Как отмечает "Коммерсант", задуманный Минфином "обмен тайнами" укладывается в ранее объявленные планы работы ФНС "с большими данными" и делает отношения государства и налогоплательщика гораздо более прозрачными.