Центробанку предложили не включать в систему гарантирования корпоративные программы

16 декабря. FINMARKET.RU - В саморегулируемой организации (СРО) Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) считают, что система гарантирования средств, которые граждане добровольно копят в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), должна распространяться не только на взносы, но и на инвестиционный доход. Кроме того, под "страховку" от государства должны попадать лишь индивидуальные договоры. Такие предложения НАПФ направила в ЦБ РФ. Если они будут приняты, защиту государства не получат взносы примерно половины граждан, на будущую пенсию которых перечисляет деньги работодатель.

В Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) также считают, что под гарантии должен попадать. Кроме того, в ассоциации предложили индексировать гарантируемую сумму в зависимости от экономической ситуации в стране. Опрошенные "Известиями" эксперты согласны, что гарантии разумно применять только к личным счетам, а вот относительно инвестдохода мнения разделились.

Сейчас государство страхует только накопления в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС). По мнению ЦБ, система гарантирования будет мотивировать граждан самостоятельно копить на будущую пенсию, а экономика получит столь желаемые долгосрочные инвестиции.

Введение допстимулов (в том числе и системы гарантирования), по прогнозу Национального рейтингового агентства (НРА), позволит увеличить количество участниковдо 20-25 млн человек, чей заработок составляет не менее 70 тыс. рублей. Правда, уточнил старший директор агентства Юрий Ногин, всё будет зависеть от конкуренции со стороны других инвестпродуктов.

По информации "Известий", осенью регулятор разослал участникам рынка концепцию СГПУ НПО для обсуждения и сбора предложений. Регулятор считает, что на этапе накопления необходимо застраховать полный размер взносов, поступивших в НПФ на дату наступления гарантийного случая, но не более 1,4 млн рублей. На этапе выплаты гарантии предлагается ограничить двумя размерами социальнойпо старости.

В пенсионных СРО подтвердили, что подготовили и направили в ЦБ свои предложения. Так, обе организации предлагают возмещать в рамках 1,4 млн рублей не только номинал полученных взносов, но и инвестиционный доход. Как это установлено для банковских депозитов.

В АНПФ, кроме этого, полагают, что гарантированную сумму в 1,4 млн рублей нужно индексировать синхронно с гарантиями по депозитам, а также увеличивать, когда пенсия индексируется. Свою позицию в СРО объясняют тем, что пенсионные резервы относятся к долгосрочным инвестициям.

НАПФ также считает, что система гарантирования должна распространяться только на индивидуальные договоры, заключенные физлицами. Как пояснил "Известиям" президент СРО НАПФ Константин Угрюмов, пенсионные обязательства в рамках корпоративных программ уже защищены специально сформированными для этого страховыми резервами.

"Введение дополнительных взносов в СПГУ для них будет не просто избыточной нагрузкой - это приведет к серьезному уменьшению доходности клиентов НПФ и, как следствие, к снижению размера будущей пенсии. К тому же сами по себе корпоративные пенсионные системы не нуждаются в дополнительном мотивировании граждан: они финансируются преимущественно работодателями. А смысл СГПУ все-таки мотивирование самих граждан к самостоятельному добровольному формированию своего личного пенсионного капитала", - отметил глава НАПФ.

Ногин согласен с логикой распространения гарантий только на личные счета. По его мнению, это снижает нагрузку на систему страхования, притом что взносы в рамках корпоративных программ являются средствами работодателя.

В СРО НАПФ считают, что в законопроекте необходимо также отразить норму, что гарантии распространяются на все, а не только на новые договоры, которые будут заключены после вступления закона в силу. По словам Угрюмова, это позволит избежать несправедливого арбитража, когда люди будут одинаково платить взносы на будущую пенсию, но не получат одинаковых гарантий своих средств.

В ЦБ "Известиям" заявили, что законопроект находится в стадии разработки и обсуждения с заинтересованными ведомствами.