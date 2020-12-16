ВИЭ могут недосчитаться поддержки

16 декабря. FINMARKET.RU - Первый заместитель главы Комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев предложил сохранить оговоренные ранее объемы поддержки строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 2025-2035 год. Об этом он заявил в ходе дискуссии "Возобновляемая энергетика", организованной Innoprom Online и Ассоциацией развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), пишет "Российская газета"

"Мне кажется, что ни в коем случае нельзя снижать количественные показатели программы поддержки ВИЭ. Ранее были промежуточно согласованы 400 млрд рублей, а потом вдруг пошел разговор о 200 млрд. Но программа была рассчитана заранее, в предполагаемых ценах 2021 года. Сейчас только из-за курсовой разницы она уже изменилась в сторону сокращения на 30%", - сказал Селезнев.

Правительство еще в прошлом году приняло решение продлить после 2024 года на 10 лет программу поддержки строительства генерации на основе солнца и ветра. Первоначально на 2025-2035 год обсуждалась сумма в 600 млрд рублей, но впоследствии она была снижена до 400 млрд. В октябре этого года Минэкономразвития предложило сократить ее вдвое до 200 млрд рублей.

По словам Селезнева, достичь объемов генерации на основе ВИЭ, которые планируется запустить на горизонте 2025-2035 года (7 ГВт новых мощностей), при поддержке в 200 млрд рублей будет почти невозможно, а в пределах 400 млрд рублей сложно, но все же реально - за счет снижения капитальных и операционных затрат.

Минэкономразвития предлагает оказывать поддержку производителям оборудования для ВИЭ, а не объектам генерации электроэнергии. "Это позволит повысить уровень локализации оборудования и его экспортного потенциала. Производители такого оборудования могут получить поддержку через инвестиционные программы государственных компаний, а также через понижение ставки по заемным средствам", - сказал директор департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.