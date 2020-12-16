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16 декабря 2020 года 09:38
ВИЭ могут недосчитаться поддержки
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Алексей Павлишак/ТАСС
16 декабря. FINMARKET.RU - Первый заместитель главы Комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев предложил сохранить оговоренные ранее объемы поддержки строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 2025-2035 год. Об этом он заявил в ходе дискуссии "Возобновляемая энергетика", организованной Innoprom Online и Ассоциацией развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), пишет "Российская газета". "Мне кажется, что ни в коем случае нельзя снижать количественные показатели программы поддержки ВИЭ. Ранее были промежуточно согласованы 400 млрд рублей, а потом вдруг пошел разговор о 200 млрд. Но программа была рассчитана заранее, в предполагаемых ценах 2021 года. Сейчас только из-за курсовой разницы она уже изменилась в сторону сокращения на 30%", - сказал Селезнев. Правительство еще в прошлом году приняло решение продлить после 2024 года на 10 лет программу поддержки строительства генерации на основе солнца и ветра. Первоначально на 2025-2035 год обсуждалась сумма в 600 млрд рублей, но впоследствии она была снижена до 400 млрд. В октябре этого года Минэкономразвития предложило сократить ее вдвое до 200 млрд рублей. По словам Селезнева, достичь объемов генерации на основе ВИЭ, которые планируется запустить на горизонте 2025-2035 года (7 ГВт новых мощностей), при поддержке в 200 млрд рублей будет почти невозможно, а в пределах 400 млрд рублей сложно, но все же реально - за счет снижения капитальных и операционных затрат. Минэкономразвития предлагает оказывать поддержку производителям оборудования для ВИЭ, а не объектам генерации электроэнергии. "Это позволит повысить уровень локализации оборудования и его экспортного потенциала. Производители такого оборудования могут получить поддержку через инвестиционные программы государственных компаний, а также через понижение ставки по заемным средствам", - сказал директор департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.
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Ключевые слова: Россия, энергетика, альтернатива
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