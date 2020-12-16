Не все сегменты туротрасли восстановятся равномерно

16 декабря. FINMARKET.RU - Большинство участников туристического рынка ждут, что их выручка восстановится до уровня 2019 года в 2022 году. Такую позицию занимают 44% компаний, опрошенных KPMG.в компании называют умеренно оптимистичным. Еще 30% респондентов планируют вернуться к докризисным оборотам в 2021 году, 26% — ждут восстановления бизнеса в 2023 году и позднее.

В KPMG отмечают, что ожидания рынка в целом совпадают с базовым прогнозом Euromonitor, по которому выездной турпоток из России восстановится в 2022 году, пишет "Коммерсант" . Аналитики поясняют, что это может произойти быстрее, чем возвращение выручки бизнеса на докризисный уровень.

В KPMG говорят, что представители турбизнеса, придерживающиеся позитивного сценария, рассчитывают на реализацию в 2021–2022 годах отложенного спроса. Аналитики поясняют, что важную роль для бизнеса играет открытие границ: растущие потоки внутри страны не восполняют потери от отсутствия выезжающих за рубеж туристов. Респонденты KPMG, придерживающиеся негативного сценария, полагают, что рост бизнеса в 2021 году будет в значительной мере сдерживать необходимость выполнять обязательства по купленным до пандемии COVID-19 турам, общие опасения туристов относительно поездок за рубеж, снижение их доходов и дополнительные затраты бизнеса на соблюдение новых санитарных требований.

По расчетам KPMG, наиболее пострадавшим от пандемии стали культурно-познавательный и событийный туризм. Снижение спроса на эти услуги отметили 74% и 58% респондентов соответственно, что связано с закрытием и ограниченной работой объектов и отменой мероприятий.

Наиболее уверенное возобновление активности, по мнению бизнеса, может произойти в сегменте пляжного отдыха. О том, что его восстановление будет быстрым, KPMG заявили 77% респондентов. Хорошую положительную динамику пляжный отдых может продемонстрировать благодаря относительной дешевизне, доступности и широкой популярности у населения, считают аналитики.