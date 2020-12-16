.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
16 декабря 2020 года 08:34
Почти половина работников в РФ не соответствуют должностным требованиям
|0
imago images/ТАСС
16 декабря. FINMARKET.RU - Почти половина - 45% - занятых на рынке труда в России попадают в "квалификационную яму", так как не соответствуют требованиям занимаемых ими рабочих мест. Такой вывод содержится в отчете консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) "Как смягчить несоответствие трудовых навыков современным требованиям", пишут "Ведомости". В результате страдает экономика: низкая производительность труда снижает темпы роста ВВП. Как отмечают в BCG, в России снятие проблемы квалификационной ямы может обеспечить прогнозируемое ежегодное увеличение темпов роста ВВП не менее чем на 1%. Квалификационная яма - проблема всего мирового рынка труда, отмечают аналитики BCG. В рейтинге стран по соответствию квалификации работников их должностным обязанностям Россия занимает 52-е место из 75. На 51-м месте Мексика, на 53-м - Греция. Наилучшая ситуация сложилась в Нидерландах, где доля рабочей силы с недостаточной или слишком высокой квалификацией составляет 37,7%. В топ-5 также вошли США, Швейцария, Сингапур и Австралия. Авторы исследования называют одной из основных причин квалификационной ямы в России низкую социальную и профессиональную мобильность работников: страна занимает 81-е место в международном индексе социальной мобильности и 106-е - географической, отмечают аналитики BCG. С другой стороны, россияне любят учиться: в образование в течение всей жизни вовлечено более 15% граждан, а рост образовательного онлайн-сегмента составляет почти 18% в год. Это сглаживает остроту проблемы и может быть использовано для улучшения ситуации. Российские эксперты соглашаются с выводами BCG. "Пандемия углубила квалификационную яму, так как от людей на удаленке требуются математические знания и навыки самоорганизации", - считает президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров. По его словам, "вся современная квалификация уходит в цифру". И речь идет не только о специфических направлениях деятельности, а обо всем: медицине, ритейле, секторе услуг и проч. Омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генерального совета Партии роста, генеральный директор центра охраны труда "НСС консалт" Дмитрий Порочкин, напротив, считает, что пандемия будет способствовать уменьшению квалификационной ямы.
.
Ключевые слова: Россия, работа, квалификация
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.