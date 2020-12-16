Почти половина работников в РФ не соответствуют должностным требованиям

16 декабря. FINMARKET.RU - Почти половина - 45% - занятых на рынке труда в России попадают в "квалификационную яму", так как не соответствуют требованиям занимаемых ими рабочих мест. Такой вывод содержится в отчете консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) "Как смягчить несоответствие трудовых навыков современным требованиям", пишут "Ведомости"

В результате страдает экономика: низкая производительность труда снижает темпы роста ВВП. Как отмечают в BCG, в России снятие проблемы квалификационной ямы может обеспечить прогнозируемое ежегодное увеличение темпов роста ВВП не менее чем на 1%.

Квалификационная яма - проблема всего мирового рынка труда, отмечают аналитики BCG. В рейтинге стран по соответствию квалификации работников их должностным обязанностямзанимает 52-е место из 75. На 51-м месте Мексика, на 53-м - Греция. Наилучшая ситуация сложилась в Нидерландах, где доля рабочей силы с недостаточной или слишком высокой квалификацией составляет 37,7%. В топ-5 также вошли США, Швейцария, Сингапур и Австралия.

Авторы исследования называют одной из основных причин квалификационной ямы в России низкую социальную и профессиональную мобильность работников: страна занимает 81-е место в международном индексе социальной мобильности и 106-е - географической, отмечают аналитики BCG. С другой стороны, россияне любят учиться: в образование в течение всей жизни вовлечено более 15% граждан, а рост образовательного онлайн-сегмента составляет почти 18% в год. Это сглаживает остроту проблемы и может быть использовано для улучшения ситуации.

Российские эксперты соглашаются с выводами BCG. "Пандемия углубила квалификационную яму, так как от людей на удаленке требуются математические знания и навыки самоорганизации", - считает президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров. По его словам, "вся современнаяуходит в цифру". И речь идет не только о специфических направлениях деятельности, а обо всем: медицине, ритейле, секторе услуг и проч.

Омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генерального совета Партии роста, генеральный директор центра охраны труда "НСС консалт" Дмитрий Порочкин, напротив, считает, что пандемия будет способствовать уменьшению квалификационной ямы.