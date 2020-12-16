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16 декабря 2020 года 08:19
Пени за неуплату ЖКУ могут начислить на образовавшийся в 2020 году долг
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Александр Щербак/ТАСС
16 декабря. FINMARKET.RU - С 6 апреля 2020 года до 1 января 2021 года в России приостановили взыскание штрафов или пени за неуплату ЖКУ. Также до конца года введен мораторий на поверки вышедших из строя счетчиков воды, света, тепла и на отключение за долги коммунальных услуг. Пока непонятно, как будут начисляться пени и проводиться поверки счетчиков после отмены ограничений - в нормативных актах это не оговорено, отметила в беседе с "Известиями" исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. В частности, неясно, на какую задолженность за ЖКУ с 1 января 2021 года будут зачисляться пени и штрафы: образованную после 6 апреля или только с 1 января 2021 года. Общественники предлагают начислять пени только за долги, возникшие после отмены моратория. Для этого нужно внести изменения в действующие нормативно-правовые акты, говорится в письме НП "ЖКХ Контроль" в адрес главы Минстроя Ирека Файзуллина. "Мы поддерживаем эту инициативу. Действительно, стоит разобраться и внести ясность по этому вопросу", - сказал "Известиям" первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. Это будет правильным решением, поскольку граждане получили послабление по уплате ЖКУ на длительный период, высказал мнение генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко. По закону, пени начисляются в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ от суммы долга за каждый день просрочки, начиная с 31-го дня с момента неуплаты, напомнил замглавы ассоциации "ЖКХ и городская среда" Дмитрий Гордеев. В Минстрое готовы не наказывать россиян за неоплату коммунальных услуг в качестве вынужденной меры. Но чтобы исключить разночтения, нужны детальные разъяснения Минстроя, полагает он. При этом обязанность по оплате ЖКУ никто не отменял, подчеркнул эксперт. Неплатежи неблагоприятно влияют на экономическое состояние ресурсоснабжающих организаций, отметил Гордеев. Минстрою предложили в 2021 году продлить мораторий по уплате пеней и штрафов за ЖКУ. Однако делать этого не стоит, единогласно считают опрошенные "Известиями" эксперты. Когда вводили мораторий, люди не понимали, как себя вести во время изоляции, как сложится ситуация на работе и так далее. Часть граждан оплачивали ЖКУ офлайн. Но сейчас все, кто хотел, уже освоили платежи в интернете, пожилым помогают волонтеры, - подчеркнула председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова. Не платят только недобросовестные граждане, добавила она. Бесконечное продление моратория может привести к тому, что система ЖКХ страны понесет невосполнимые убытки, указал Минко.
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Istina 16.12.2020
"Бесконечное продление моратория может привести к тому, что система ЖКХ страны понесет невосполнимые убытки, указал Минко." Выйдите на рынок ЖКХ, проверьте организации, управляющие МКД,как расходуют денежные средства граждан, как оплачивают, будучи 3-им лицами, услуги поставщиков ресурсов, как расходуют целевые средства, полученные из бюджета региона Москва. Выйдите в один регион, и осуществите контроль деятельности всех сторон операций рынка, на соответствие действующему законодательству. Начните говорить о юридических лицах, представителях бизнеса, работающих на рынке ЖКХ - какие технологии используют, какие процедуры и правила применяют, как безнаказанность этих юридических лиц и их руководителей, рождает и пролонгирует многие годы отмывание действий заинтересованных лиц. Начните контролировать организации, управляющие МКД,введите наконец, обязательность исполнения Постановлений Правительства РФ, исключите третьих лиц при платежах за ЖКУ, установите стандарт на расчетный документ (называют платежкой)для организаций, независимо от форм собственности, исключите круговую поруку в деятельности исполнительных органов власти.
Istina 16.12.2020
Правильные решения по поддержке граждан, в том числе в сфере ЖКХ, не были приняты. Один из примеров, отсрочка пени (штрафов)- это не отмена их на период.И это люди очень хорошо понимают. "При этом обязанность по оплате ЖКУ никто не отменял, подчеркнул эксперт". Кто отменил ГК РФ, ЖК РФ, Постановления Правительства РФ №354,№491, №731, №331? Кто отменял обязанности Исполнителя ЖКУ - УО, ЖК, ТСЖ, ЖСК? Никто не отменял. Нет федеральных нормативных правовых актов на отмену указанных документов. Тем не менее, организации, управляющие МКД, не действуют в рамках указанных нормативов. И, никто из упомянутых "экспертов" ЖКХ, не ставит вопросов о безусловном выполнении обязанностей Исполнителя ЖКУ, независимо от того, отменили проверки, в том числе плановые, или нет.
Istina 16.12.2020
1.Гражданский кодекс устанавливает равенство сторон, в том числе в жилищных отношениях. Таким образом, если бизнесу, в том числе малому, предоставили преференции, в том числе "послабления", то аналогично следует поступить и относительно граждан, плательщиков ЖКУ. Следовательно, если бизнесу увеличивают срок "послаблений", то и гражданам следует увеличивать срок моратория на пени, штрафы. 2. Когда вводили мораторий чиновники и все эксперты различных "институтов", депутаты ГД РФ не понимали, как они должны отстаивать интересы граждан, как обязаны защищать их права и свободы. Указанные лица давно освоили лоббирование интересов юридических лиц, в том числе на платном рынке ЖКХ. И в ответственный период - продолжили следование интересам бизнеса.
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