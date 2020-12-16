Пени за неуплату ЖКУ могут начислить на образовавшийся в 2020 году долг

16 декабря. FINMARKET.RU - С 6 апреля 2020 года до 1 января 2021 года в России приостановили взыскание штрафов или пени за неуплату ЖКУ. Также до конца года введен мораторий на поверки вышедших из строя счетчиков воды, света, тепла и на отключение за долги коммунальных услуг.

Пока непонятно, как будут начисляться пени и проводиться поверки счетчиков после отмены ограничений - в нормативных актах это не оговорено, отметила в беседе с "Известиями" исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

В частности, неясно, на какую задолженность за ЖКУ с 1 января 2021 года будут зачисляться пени и штрафы: образованную после 6 апреля или только с 1 января 2021 года. Общественники предлагают начислять пени только за долги, возникшие после отмены моратория. Для этого нужно внести изменения в действующие нормативно-правовые акты, говорится в письме НП "ЖКХ Контроль" в адрес главы Минстроя Ирека Файзуллина.

"Мы поддерживаем эту инициативу. Действительно, стоит разобраться и внести ясность по этому вопросу", - сказал "Известиям" первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике иСергей Пахомов.

Это будет правильным решением, поскольку граждане получили послабление по уплате ЖКУ на длительный период, высказал мнение генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко. По закону, пени начисляются в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ от суммы долга за каждый день просрочки, начиная с 31-го дня с момента неуплаты, напомнил замглавы ассоциации "ЖКХ и городская среда" Дмитрий Гордеев.

В Минстрое готовы не наказывать россиян за неоплату коммунальных услуг в качестве вынужденной меры. Но чтобы исключить разночтения, нужны детальные разъяснения Минстроя, полагает он. При этом обязанность по оплате ЖКУ никто не отменял, подчеркнул эксперт. Неплатежи неблагоприятно влияют на экономическое состояние ресурсоснабжающих организаций, отметил Гордеев.

Минстрою предложили в 2021 году продлить мораторий по уплате пеней и штрафов за ЖКУ. Однако делать этого не стоит, единогласно считают опрошенные "Известиями" эксперты.

Когда вводили мораторий, люди не понимали, как себя вести во время изоляции, как сложится ситуация на работе и так далее. Часть граждан оплачивали ЖКУ офлайн. Но сейчас все, кто хотел, уже освоили платежи в интернете, пожилым помогают волонтеры, - подчеркнула председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова. Не платят только недобросовестные граждане, добавила она. Бесконечное продление моратория может привести к тому, что система ЖКХ страны понесет невосполнимые убытки, указал Минко.