Снижение промпроизводства в ноябре замедлилось до 2,6% - Росстат

В ноябре снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 2,6% после падения, согласно пересмотренным данным, на 5,5% в октябре. Аналитики ожидали падения показателя на 5,1%

15 декабря. FINMARKET.RU - В ноябре 2020 года промышленное производство в РФ снизилось на 2,6% по сравнению с ноябрем 2019 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В октябре снижение, согласно пересмотренным данным, составило 5,5% Ранее сообщалось о падении на 5,9%. В сентябре снижение показателя составляло 3,6%, в августе - 4,2%, в июле - 5,9%, в июне - 7,1%, в мае - 7,9%. Данные за октябрь 2020 года уточнены в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства. "На изменение динамики промышленного производства в сторону увеличения оказал влияние рост объемов в обрабатывающих производствах и электро- и теплоэнергетическом секторе, составивший по плюс 0,7 п.п. При этом учет данных бухгалтерской отчетности и новая оценка производственной активности отраслей, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, привели к тому, что корректировка по этому виду экономической деятельности составила плюс 2,1 п.п.", - говорится в сообщении Росстата.

По сравнению с октябрем текущего годасократилось на 0,1%

В январе-ноябре показатель снизился на 3%

С исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство подросло на 0,1% после снижение на 0,1% (пересмотренные данные) месяцем ранее.

Ожидания экономистов выглядели более пессимистично. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал падение промпроизводства за ноябрь на 5,1%.

Согласно консенсусу, падение промпроизводства в РФ в 2020 году составит 3,4%. Минэкономразвития в начале сентября уменьшило прогноз падения промпроизводства в РФ в 2020 году до 4,1% с 5,2% по июньскому прогнозу.

В сфере добычи полезных ископаемых в ноябре падение объема производства в годовом выражении замедлилось до 7,6% после снижения на 9% в октябре. За январь-ноябрь производство снизилось на 6,8%

В обрабатывающих отраслях промпроизводство выросло на 1,1% после понижения на 3,7% месяцем ранее. За 11 месяцев снижение составило 0,1%.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром снижение в ноябре составило 2,8% (с начала года снижение также на 2,8%), в сфере водоснабжения и утилизации отходов рост составил 3,3% (в январе-ноябре - снижение на 3,8%).

В январе-ноябре объем добычи нефти, включая газовый конденсат, снизился на 8,4% по сравнению с январем-ноябрем 2019 года и составил 470 млн тонн.

Добыча газа за 11 месяцев уменьшилась на 7,6% - до 540 млрд кубометров.

Добыча угля понизилась на 9,9% и составила 362 млн тонн.

Производство бензина уменьшилось на 3,4% - до 35,1 млн тонн.

Производство легковых автомобилей в России в ноябре 2020 г. выросло на 9,8% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. За 11 месяцев их выпуск упал в годовом выражении на 19,7%, произведено 1 млн 132 тыс. автомобилей.

Производство грузовиков в январе-ноябре снизилось на 12,6%, до 124 тыс. шт.

В январе-ноябреувеличила производство мяса (говядины, свинины, баранины, козлятины, конины и т.д.) на 11,3% - до 2,8 млн тонн. При этом производство мяса и субпродуктов домашней птицы сократилось на 0,8% - до 4,4 млн тонн.

Выпуск мясных и мясосодержащих полуфабрикатов в январе-ноябре увеличился на 8,2% - до 3,6 млн тонн. Производство колбасных изделий выросло на 3,2%, составив 2,2 млн тонн.

Выпуск мясных консервов вырос на 11% - до 685 млн условных банок.

Росстат также сообщил, что производство переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков сократилось на 0,4% - до 3,9 млн тонн.

Выпуск молока (кроме сырого) подрос на 1,2%, составив 4,9 млн тонн. Производство сливочного масла увеличилось на 4,8%, до 259 тыс. тонн, сыров - на 5,7%, до 518 тыс. тонн.

Производство подсолнечного нерафинированного масла выросло на 9,2%, составив 5,4 млн тонн. Выпуск маргарина за 11 месяцев снизился на 3,1%, до 398 тыс. тонн.

Выпуск кондитерских изделий сократился на 3,8%, до 3,5 млн тонн.

Производство пива увеличилось на 2,7%, до 731 млн декалитров.

Производство сигарет повысилось на 1,5%, до 215 млрд штук.