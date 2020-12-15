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15 декабря 2020 года 10:08
Мировая экономика погружается в кадровую яму
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
15 декабря. FINMARKET.RU - Мировая экономика из-за "квалификационной ямы" в 2020 году может потерять до 10% ВВП, а к 2025 году ее потери из-за нереализованного ВВП составят $18 трлн, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на отчет аналитиков BCG "Как смягчить несоответствие трудовых навыков современным требованиям". В нем представилен новый инструмент для оценки этого явления — индекс FSA. Он основан на 59 индикаторах рынка труда и рассчитан для 75 стран, в которых в совокупности проживает 79% населения планеты. Россия в этом рейтинге занимает 52-е место. "Проблема квалификационной ямы касается двух из пяти работников, или 1,3 млрд людей во всем мире", - рассказал партнер BCG Антон Степаненко на онлайн-конференции Global Impact Conference: Skilled For The Future. Согласно приведенным данным, проблема "приводит к ежегодной потере до 6% глобального ВВП, а значит, непосредственно влияет на экономику каждой страны и каждого региона". Пандемия COVID-19, помимо негативных эффектов на рынок труда, имеет и позитивные: миллионы людей переосмыслят свою карьеру и профессиональные навыки и, возможно, осознают необходимость повышения квалификации, переквалификации, или передислокации в другие регионы", — рассказал Степаненко.
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Ключевые слова: мир, труд, квалификация
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