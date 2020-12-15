- — подавать заявление об открытии наследственного дела;
- — получать свидетельство о верности перевода;
- — получать исполнительную надпись по взысканию денежных сумм или имущества от должника;
- — подавать заявление для удостоверения доверенности;
- — получать выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества;
- — перечислять на депозит нотариуса средства для исполнения обязательств и расчета по сделкам;
- — передавать нотариусу на хранение электронные документы и т.д.
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15 декабря 2020 года 09:29
Нотариусы начнут работать через портал госуслуг
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Михаил Терещенко/ТАСС
15 декабря. FINMARKET.RU - Минэкономразвития подготовило проект постановления, расширяющий перечень функций портала госуслуг. Согласно документу, он будет дополнен дистанционным взаимодействием с нотариусами. Открыть наследственное дело, заверить перевод, получить исполнительную надпись по взысканию задолженности у нотариуса можно будет онлайн, пишут "Известия", ознакомившиеся с документом. Как отмечает газета, эти и многие другие нотариально значимые действия граждане и организации смогут совершить через портал госуслуг уже в первой половине 2021 года. Единственный нюанс: для этого им потребуется электронная подпись. Благодаря таким корректировкам целый перечень сервисов станет доступнее и комфортнее для граждан, заявил "Известиям" директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг Минэкономразвития Виталий Злобин. Кроме того, новые правила позволят снизить издержки и для органов власти, так как взаимодействие с обществом целиком перейдет в онлайн. По замыслу Минэка, после вступления в силу постановления к порталу госуслуг через Федеральную нотариальную палату смогут подключиться все нотариусы России. Нововведение может заработать уже в первой половине 2021 года, сообщил Виталий Злобин. В конце 2019 года Госдума приняла закон о цифровом нотариате, который разрешает оказывать профильные услуги онлайн. Как пояснили "Известиям" в Минэкономразвития, проект постановления был разработан в продолжение этого закона. Впрочем, документ Минэка переводит в онлайн не только сервисы нотариусов. Предполагается, что через "Госуслуги" можно будет подать заявление, ходатайство или жалобу по исполнительному производству, внести изменения в национальный реестр специалистов в области строительства, инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также получить сведения о личной электронной книжке волонтера. Предполагается, что россияне смогут совершать онлайн следующие юридически значимые действия:
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