Нотариусы начнут работать через портал госуслуг

15 декабря. FINMARKET.RU - Минэкономразвития подготовило проект постановления, расширяющий перечень функций портала госуслуг. Согласно документу, он будет дополнен дистанционным взаимодействием с нотариусами. Открыть наследственное дело, заверить перевод, получить исполнительную надпись по взысканию задолженности у нотариуса можно будет пишут "Известия", ознакомившиеся с документом. Как отмечает газета, эти и многие другие нотариально значимые действия граждане и организации смогут совершить через портал госуслуг уже в первой половине 2021 года. Единственный нюанс: для этого им потребуется электронная подпись.

Благодаря таким корректировкам целый перечень сервисов станет доступнее и комфортнее для граждан, заявил "Известиям" директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг Минэкономразвития Виталий Злобин. Кроме того, новые правила позволят снизить издержки и для органов власти, так как взаимодействие с обществом целиком перейдет в онлайн. По замыслу Минэка, после вступления в силу постановления к порталу госуслуг через Федеральную нотариальную палату смогут подключиться все нотариусы России. Нововведение может заработать уже в первой половине 2021 года, сообщил Виталий Злобин.

В конце 2019 года Госдума приняла закон о цифровом нотариате, который разрешает оказывать профильные услуги онлайн. Как пояснили "Известиям" в Минэкономразвития, проект постановления был разработан в продолжение этого закона.

Впрочем, документ Минэка переводит в онлайн не только сервисы нотариусов. Предполагается, что через "Госуслуги" можно будет подать заявление, ходатайство или жалобу по исполнительному производству, внести изменения в национальный реестр специалистов в области строительства, инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также получить сведения о личной электронной книжке волонтера.

Предполагается, что россияне смогут совершать онлайн следующие юридически значимые действия:

— подавать заявление об открытии наследственного дела;

— получать свидетельство о верности перевода;

— получать исполнительную надпись по взысканию денежных сумм или имущества от должника;

— подавать заявление для удостоверения доверенности;

— получать выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества;

— перечислять на депозит нотариуса средства для исполнения обязательств и расчета по сделкам;

— передавать нотариусу на хранение электронные документы и т.д.

Эксперты в целом одобрительно отозвались о нововведении, но предостерегли, что оно может спровоцировать мошенничество, отмечают "Известия".