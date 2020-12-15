В России растет число зомби-компаний, виновата господдержка

15 декабря. FINMARKET.RU - В России многие неэффективныене уходят с рынка, а превращаются в компании-зомби без перспектив роста и расплаты по долговым обязательствам, отметили участники организованной Банком России конференции "(Пост)Коронавирусная экономика и вызовы для политики центрального банка", пишут "Ведомости".

"Расшифровывая термин "зомби", эксперты называют два основных компонента: мертвеца и магию, которая превращает его в некое полуживое существо, – поясняет Кирилл Тремасов, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России. – В роли этого волшебника выступают банки, а главным элементом "волшебства" является реструктуризация кредита, который и поддерживает мертвеца в полуживом состоянии".

Как отмечают "Ведомости", представитель ЦБ убежден, что основной негатив от присутствия зомби-компаний на рынке в конечном итоге проявляется в снижении общей производительности, что в дальнейшем снижает темпы роста экономики. В последние годы ситуация обострилась настолько, что экономисты все чаще задаются вопросом поиска баланса между поддержкой экономики и ее зомбификацией.

Райан Банерджи, старший экономист департамента денежно-кредитных и экономических вопросов Банка международных расчетов, отмечает, что после каждого кризиса число компаний, остающихся в статусе зомби, растет. При этом, по его мнению, в России главными виновниками роста числа зомби-компаний являются банки. "У российских банков больше плохих долгов на балансе", – отмечает эксперт.

С другой стороны, беспрецедентная поддержка бизнеса со стороны правительств и центральных банков сыграла важную роль для обеспечения работоспособности экономики. По оценке Аннетт Киобе, постоянного представителя МВФ в России, без тех мер поддержки, которые получили в России компании нефинансового сектора, доля несостоятельных компаний в стране выросла бы еще примерно на 5 п. п. до 20%. "Я бы хотела отметить, что рост числа зомби-компаний в России сравнительно небольшой по сравнению с тем, что мы видели в других странах", – подчеркивает Киобе.

Относительную стабильность российского бизнеса она объясняет тем, что компании вошли в кризис с достаточно здоровыми балансами, а влияние пандемии оказалось меньше, чем ожидалось. Кроме того, Киобе отметила своевременность мер поддержки в России, а также тот факт, что она оказывалась бизнесу по нескольким каналам.

В России масштаб зомбификации мог бы оказаться существенно выше, соглашается директор аналитического департамента ПСБ Николай Кащеев. По его мнению, этого не происходит из-за низкой доли малых предприятий в экономике.