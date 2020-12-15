Многодетных могут поддержать еще одной льготной программой

15 декабря. FINMARKET.RU - Правительство просят создать новую льготную программу кредитования многодетных для подвода коммуникаций к земельному участку и строительства на нем дома в рамках госпрограммы поддержки семей с детьми. С такой инициативой к первому вице-премьеру Андрею Белоусову обратился депутат Госдумы Никита Березин, сообщают "Известия". Своеон обосновывает жалобами населения на невозможность обустроить земельные участки, которые сегодня выдаются на безвозмездной основе зачастую вдали от населенных пунктов и необходимой инфраструктуры. В большинстве фракций идею поддерживают, отмечая аналогичные сложности при получении дальневосточного гектара.

"Поступает большое количество жалоб от многодетных семей на невозможность обустройства земельных участков, полученных на безвозмездной основе, согласно государственной программе поддержки семей с детьми. На данный момент право получения такого участка закреплено на федеральном уровне, однако решения принимаются на основании региональных нормативных актов.семьи не вправе самостоятельно выбирать ни сам участок, ни район, где он находится", — говорится в обращении депутата Никиты Березина в адрес первого вице-премьера Андрея Белоусова, которое имеется в распоряжении "Известий".

В нем также уточняется, что органы региональной власти самостоятельно формируют перечни свободной земли и предлагают то, что у них есть.

"Выделенный участок может оказаться вдали от населенных пунктов, дорог и каких-либо коммуникаций и инфраструктуры (воды, электричества, газа и т.д.) Подобные участки непригодны не только для жизни, но и для садоводства", — поясняет депутат, отмечая, что вложения средств в такую землю превышают покупку готового дома со всеми удобствами.

Не каждая многодетная семья финансово может себе позволить обустройство выданного государством земельного участка, указывает Никита Березин. Также депутат сообщает, что в отдельных субъектахза неиспользование участка на протяжении длительного времени может быть наложен штраф.

"В связи с вышеизложенным прошу вас, уважаемый Андрей Рэмович, рассмотреть возможность введения федеральной льготной программы кредитования для многодетных семей в банках с государственным участием, целевой направленности, для подвода коммуникаций к участку и строительства на нем дома (из расчета типового дома на многодетную семью) в рамках госпрограммы поддержки семей с детьми", — просит парламентарий.

Как сообщили "Известиям" в пресс-службе правительства, в настоящее время обращение депутата "«поступило и находится в проработке". В большинстве фракций Госдумы инициативу одобрили, пишет газета..