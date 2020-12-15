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15 декабря 2020 года 08:22
Минстрой предлагает организованно завозить трудовых мигрантов
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Антон Новодережкин/ТАСС
15 декабря. FINMARKET.RU - Проблему острой нехватки рабочих рук на российских стройках Минстрой предлагает решить путем организованного завоза, размещения и оформления трудовых мигрантов, пишет "Коммерсантъ". Минстрой уже внес в правительство предложения по организации упрощенного въезда трудовых мигрантов для работы на российских стройплощадках — как сообщили газете в ведомстве, инициатива согласована с Минтрудом, МВД и Роспотребнадзором. Приглашающие организации будут также обязаны обеспечить получение приезжими справок об отсутствии у них ковида. В правительстве полагают, что из-за пандемии российский рынок труда уже лишился до полутора миллионов работников. При этом российские граждане идти работать на стройку не хотят, несмотря на усилившуюся безработицу и зарплаты, выросшие у строителей с 50 тыс. до 80–90 тыс. руб. В то же время, как отмечает Юлия Флоринская из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, на нее ссылается "Ъ", если посмотреть на данные о трудовых мигрантах, которые собирает МВД, то их дефицит, о котором заявляет строительная отрасль, не так очевиден. "Если в прошлом году в РФ в это время находилось чуть больше 4 млн трудовых мигрантов, то сейчас их примерно 3 млн, что говорит о сокращении всего лишь на четверть, чего недостаточно, чтобы вызвать дефицит рабочих рук на стройках", - отмечает эксперт..
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