Под новый год цены на продукты могут заморозить

14 декабря. FINMARKET.RU - Российское правительство в понедельник активно занималось разруливанием ситуации с ростом цен на социально значимыепитания. Вопрос по обеспечению доступности для россиян основных категорий продуктов питания на прошлой неделе поднял президентВладимир Путин. Последовавшая после резкой критики президента действий правительства череда совещаний может завершиться заморозкой цен на ряд продуктов питания.

Премьер России Михаил Мишустин в понедельник в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что меры по противодействию росту цен на продукты питания должны быть системными, все инструменты для этого есть.

"Очень важно, конечно, чтобы меры были не ситуативными, а системными. В этом смысле отслеживать ситуацию необходимо на всех стадиях от производства до торговых сетей", - сказал Мишустин .

Он отметил, что меры для предотвращения роста цен нужно предпринимать не тогда, когда продукты уже подорожали. "В этом смысле мы должны сделать все для создания такой системы реагирования. Важно, что все соответствующие инструменты для этого есть", - сказал премьер.

Мишустин потребовал от ведомств оперативного реагирования на необоснованный рост цен и своевременного принятия необходимых мер.

Глава правительства также заявил, что все участники межведомственной рабочей группы по мониторингу и реагированию на изменение цен на социально значимые товары должны постоянно контролировать их динамику и нести за это персональную ответственность.

"Я подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы, которую возглавит (первый вице-премьер) Андрей Рэмович Белоусов. Эта группа будет заниматься мониторингом и оперативным реагированием на изменение потребительских цен на все группы социально значимых товаров в Российской Федерации", - сказал Мишустин.

"Все министры и руководители служб, которые вошли в рабочую группу, должны постоянно отслеживатьна продукты питания на внутреннем рынке. Напомню, что каждый из вас несет за это персональную ответственность", - добавил глава правительства.

При этом премьер отметил необходимость "координировать свои действия с партнерами по Евразийской экономической комиссии".

Как сообщает пресс-служба правительства, в группу вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава Росстата Павел Малков.

Соглашения с розничными сетями о снижении цен производителями сахара и подсолнечного масла будут заключены до конца недели, будут действовать до второго квартала следующего года, сообщил на "продовольственном" совещании министр экономического развития Максим Решетников.

"В качестве мер оперативного реагирования (на ситуацию с ростом цен на ряд продуктов) провели переговоры с союзами производителей и розничными торговыми сетями. До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями", - сказал Решетников.

"Соглашения предусматривают снижение цен производителями при поставке в розничные сети и ограничение розничной цены федеральными и региональными торговыми сетями. Соглашения будут действовать до конца 1 квартала 2021 года", - отметил министр.

Решетников напомнил, что основные параметры соглашений власти обсудили на встрече с производителями 10 декабря под руководством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова с участием Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, ФАС, ФНС и Генпрокуратуры.

"Проект постановления, который обеспечивает возможность заключения таких соглашений, 11 декабря в правительство внесен Федеральной антимонопольной службой", - сказал Решетников. По его словам, ответственность за своевременное заключение соглашений несут Минсельхоз в части производителей и Минпромторг в части розничных сетей.

"Мониторить, как исполняются соглашения, в том числе уровень цен в сетях, будет ФНС на основе данных контрольно-кассовой техники в дополнение к тому мониторингу, который осуществляет Росстат. Заключение соглашений должно обеспечить снижение цен уже до конца этого года", - сообщил глава Минэкономразвития.

Власти готовы к введению вывозных пошлин на подсолнечное масло, если соглашения с производителями не будут исполняться, проект постановления подготовлен, сообщил Максим Решетников.

"Подготовлены предложения по введению вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло. Мы сегодня с утра еще дополнительно с Минсельхозом прорабатывали размеры этих пошлин, решение найдено, до конца дня соответствующий проект постановления будет представлен в правительство", - сказал Решетников. Он отметил, что предлагается вводить эту меру в том случае, если соглашения с производителями не будут исполняться.

"Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке на семена подсолнечника уже введена запретительная вывязанная таможенная пошлина в 30%, но не менее 165 евро за тонну. Мера будет действовать с 9 января по 30 июня 2021 года. Соответствующее постановление правительства подписано 9 декабря", - напомнил министр экономического развития.

О том, что Россия может отказаться отна ввоз тростникового сахара-сырца в случае, если цены производителей не снизятся, заявил на совещании министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. "В случае, если цена производителей не снизится, мы готовы согласовать отмену пошлины на импорт тростникового сахара", - заявил министр. "Необходимые инструменты для оперативной реализации такого решения имеются", - добавил он.

По словам министра, площади под сахарной свеклой в 2021 году планируется увеличить до 1 млн 50 тыс. га. "В 25 регионов, традиционно возделывающих сахарную свёклу, направлена телеграмма о необходимости увеличения в период весенних полевых работ 2021 года посевных площадей, - сказал он. - По нашим прогнозам, это позволит увеличить объём (производства) сахарной свёклы на 6,5 млн тонн в сравнении с текущим годом".

Таким образом, ожидаемый урожай - свыше 40 млн тонн, и это позволит обеспечить производство как минимум 6 млн тонн сахара, даже при самой низкой урожайности, с учётом потребности в 5,9 млн, заявил Патрушев.

Министр также сообщил, что вместе с Минпромторгом и ФАС завершается разработка соглашений между производителями сахара и торговыми сетями, направленных на снижение розничных цен на сахар-песок. Параметры соглашения будут определены до 15 декабря. Подписание состоится до 20 декабря. Механизм, прописанный в соглашении, будет действовать до конца первого квартала 2021 года.

Кроме того, в следующем году сахарным заводам будут доступны льготные короткие кредиты для закупки сахарной свёклы у производителей. "Соответствующий приказ Минсельхоза подписан 11 декабря и уже зарегистрирован в Минюсте России", - добавил министр.

"По нашим подсчётам, на данные цели необходимо выделение 2 млрд рублей дополнительно", - сказал Патрушев.