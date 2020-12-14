Маткапитал хотят разрешить тратить на образование родителей

14 декабря. FINMARKET.RU -предлагают разрешить тратить на образование родителей. За последние пять лет рождаемость в России снизилась на 23,7%, что свидетельствует о необходимости задействовать в нацпроекте "Демография" все возможные инструменты повышения мотивации граждан РФ к рождению детей. Об этом говорится в письме главы Института прогрессивного образования Анны Маркс в адрес министра труда Антона Котякова, пишут "Известия" . В обращении отмечается, что причинами отказа от рождения ребенка чаще всего становится отсутствие материальных возможностей (согласно исследованиям НИУ ВШЭ, так считают 73% женщин и 70% мужчин) и необходимость найти более высокооплачиваемую работу (66 и 69% соответственно).

"В послании Федеральному собранию в 2006 году Владимир Путин впервые озвучил идею материнского капитала, подчеркнув, что после рождения ребенка женщина на долгое время выбывает из трудовой деятельности, теряя свою квалификацию. В связи с этим глава государства назвал цель программы маткапитала: реально повысить социальный статус женщины, помочь ей решать будущие проблемы. Однако существующие ограничения по использованию маткапитала в полной мере не позволяют женщине ни реализовать себя, ни "повысить свой социальный статус", - говорится в письме.

В связи с этим институт просит Минтруд рассмотреть возможность разрешить использование материнского капитала на образование матери - последипломное и для повышения квалификации.

- Это не только станет дополнительным фактором роста рождаемости, но улучшит положение женщин на рынке труда, увеличит доходы семей, позволит содержать ребенка, зарабатывать на его образование, на улучшение жилищных условий, - объяснила "Известиям" свою инициативу Анна Маркс, отметив, что она уже нашла поддержку в Госдуме.

Как заявил "Известиям" депутат от "Единой России" Виктор Зубарев, он в ближайшее время направит в Минтруд запрос с просьбой поддержать эту инициативу и подготовить соответствующий законопроект.

В других фракциях парламента согласны, что средства маткапитала нужно использовать для более широких целей в интересах семьи. В СПЧ и вузах инициативу также поддерживают, считая, что в период пандемии, когда число безработных растет, подобное предложение очень своевременно.