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14 декабря 2020 года 09:23

Банкиры отмечают рост числа киберпреступлений

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Сергей Коньков/ТАСС
Сергей Коньков/ТАСС
14 декабря. FINMARKET.RU - Около 15 млн звонков сделали мошенники россиянам с начала этого года. Такие данные привел заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на заседании совета Ассоциации банков России. В РФ наблюдается взрывной рост числа киберпреступлений, отметил он. При этом данные Центробанка, силовых ведомств и банков в этой области сильно отличаются. Необходимо обсудить единые подходы к учету киберинцидентов и ущерба от них, считает Кузнецов.

Также он снова поднял идею об усилении наказаний за преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий, пишет "Российская газета". Нужно радикального усилить охрану банковской тайны, выделить в отдельную статью Уголовного кодекса наказания за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, полагает Кузнецов.

Многие организации не готовы к полноценному обеспечению кибербезопасности, отметил председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. По оценке международных экспертов, 77% организаций в мире не готовы к любого вида кибератакам, даже простым. В России ситуация несколько лучше, особенно у финансовых институтов. По оценке компании Bi.Zone, российской финансовой сфере можно поставить за это 3 балла из 5. В то же время финансовая сфера является центром притяжения преступников, атаки идут постоянно, а 93% преступлений связано с фишингом и социальной инженерией, добавил Аксаков.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  киберпреступления

 
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