В России снижается неформальная занятость

14 декабря. FINMARKET.RU - За последний год в России сократился спрос на теневые услуги, а оказывающий их неформальный рынок труда стал меньше. К такому выводу по итогам социологического мониторинга российского рынка труда пришли эксперты РАНХиГС.

По результатам исследования этого года 42% респондентов сообщили о том, что в течение одного календарного месяца оплачивали какие-либо услуги или работы неофициально, что указывает на довольно масштабное сокращение их доли, пишет "Коммерсант" . В 2006 году об этом, по данным аналогичных опросов, сообщали 56% респондентов, в 2013 году — 51,7%, в 2016 году — 51,3%, в 2019 году — 50%. Также все это время, параллельно с сокращением общего числа потребителей теневого рынка товаров и услуг, снижалась и активность их потребления. Если в 2006 году граждане оплачивали «из рук в руки» примерно 2,2 услуги или работы в течение календарного месяца, то в 2020 году — 1,8. По данным мониторинга, общие расходы домохозяйств на оплату только наиболее распространённых услуг или работ, предоставляемых, как правило, самозанятыми гражданами неофициально, в этом году составили 4,1 трлн руб. в год (в 2013 году — 5 трлн руб.).

На фоне сокращения спроса на свои услуги российский теневой рынок труда также сжимается. Так, в этом году о теневой занятости (включая разовую) сообщили 28% занятого населения, в то время как в 2019 году их доля достигала 32,5% (в 2013 году — 44,5%). Доля тех, кто постоянно работает неофициально, в 2020 году сократилась на 3,8 процентного пункта, до 20,5%, а доля заявивших неофициальный доход по основной и единственной занятости, составила 11,3% (в 2019 — 13,1%).

Как отмечают авторы исследования, сокращение объема неформальной занятости может быть вызвано как сложной эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса, усложняющей предоставление неформальных услуг, так и активностью государства по ограничению участия граждан в теневой деятельности.