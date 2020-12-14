Цены на продукты могут заморозить на три месяца

14 декабря. FINMARKET.RU - Бизнес может зафиксировать закупочные и розничныена сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца. Об этом "Известиям" рассказали два источника на рынке, которые участвуют в совещаниях с ведомствами (Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС) по вопросу стабилизации цен в РФ. Речь идет о 95 рублях за литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителей и 110 рублях - на полке, а также о 36 и 45 рублях за один кг сахара соответственно, сообщалось ранее.

По словам собеседников "Известий", новая договоренность будет закреплена в форме соглашения между компаниями. В понедельник, в первой половине дня стороны проведут еще одну серию совещаний. Уже во второй половине дня предложения направят в правительство на оценку. Один из источников добавил, что стороны, по сути, обсуждают государственное регулирование цен. И основной риск здесь - зафиксировать стоимость продукции на том уровне, который не выгоден производителям. В таком случае они могут приостановить поставки товаров в торговые сети, а это значит, что дефицит сахара и подсолнечного масла может стать вполне реальной проблемой. Поэтому важно, с одной стороны, "не прижать" производителей, а с другой - не дать им повышать цены бесконечно в попытке компенсировать будущие возможные потери.

Многие производители поддерживают новый формат работы, сказал газете исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, в организации рады, что государство наконец вмешается в процесс ценообразования.

Проблему роста цен на базовыееще 9 декабря во время совещания по экономическим вопросам поднял Владимир Путин. Глава государства, к примеру, отметил, что подсолнечное масло подорожало на 23,8%, мука на 12,9%, макаронные изделия на 10,5%, а хлеб и хлебобулочные изделия - на 6,3%. Кроме того, в разы увеличились и цены на сахарный песок. И если реально располагаемые доходы, согласно данным статистики, упали на 4,3%, то сахар вырос в цене на 71% с лишним, подчеркнул президент.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер сказал "Известиям", что госрегулирование может лишь временно смягчить проблему. Ведь производители стремятся к экспортной активности на фоне низкого предложения и высоких цен на мировом рынке. А как сказал изданию первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП Артем Кирьянов, производители пообещали снизить оптовые цены, но это не значит, что цены на полке упадут автоматически.