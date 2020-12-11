РФ может начать поставку в зарубежные супермаркеты продукцию под их брендами

11 декабря. FINMARKET.RU - Российские компании могут начать изготавливать продукцию для иностранных торговых сетей под их собственными торговыми марками. Такое сотрудничество способно существенно увеличить продовольственный экспорт России. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе федерального центра "Агроэкспорт" Минсельхоза. Организация разрабатывает возможные направления для развития российского экспорта, и это одно из ее предложений для бизнеса.

Ряду производителей не по силам выводить свою продукцию на внешние рынки самостоятельно. А новый канал продаж может им дать возможность достичь значимых результатов.

В "Агроэкспорте" уточнили, что товары под СТМ можно быстрее вывести на полки магазинов зарубежных сетей, чем продукцию под собственным брендом. Но конкретных сроков назвать нельзя: в каждом случае они индивидуальны и зависят в том числе от продукции и сети. Кроме того, изготовителю СТМ не нужно доказывать ритейлеру, что его продукт покажет лучшую динамику продаж, чем уже представленные на полке сети товары.

В последнее время зарубежные торговые сети стали активнее развивать ассортимент собственных торговых марок, ведь товары выпускают исключительно по их заказу с определенными характеристиками, подчеркнули в "Агроэкспорте". Это произошло из-за усиления конкуренции на рынке, снижения покупательской способности населения, в том числе из-за коронакризиса.

Мировой рынок продуктов питания и напитков СТМ розничных сетей вырастет до $1 трлн в 2024 году с $216 млрд в 2019 году, отметили в "Агроэкспорте", ссылаясь на прогнозы ведущих международных аналитических агентств. При этом среднегодовой темп роста в течение этого времени составит 6%. По данным Nielsen, в 17 европейских странах (Испания, Швейцария, Германия, Великобритания и другие) по крайней мере каждый третий проданный продукт выпущен под СТМ.

Каждая из крупных европейских продуктовых сетей, например Aldi, Lidl, Edeka, Rewe, имеет специализированные линейки продуктов, которые продаются исключительно под СТМ, отметили в "Агроэкспорте".

Как сказал "Известиям" директор центра компетенций в АПК аудиторской компании KPMG Илья Строкин, во всем мире доля брендов в общем объеме продаж постепенно снижается, а товаров под СТМ - растет. Это связано с тем, что глобальные бренды, которые универсальны для многих национальных и географических рынков, уступают концепции более узкого позиционирования продукции для целевой аудитории каждой конкретной розничной сети, подчеркнул он.