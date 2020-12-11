Среди "возрастных" россиян растет безразличие к будущему

11 декабря. FINMARKET.RU - В российском обществе в качестве стратегии адаптации на рост экономической неопределенности чаще стало проявляться желание смены места жительства, готовность учиться, чтобы сохранить работу — и рост безразличия к будущему в возрастных слоях населения. Об этом пишет "Коммерсантъ", ознакомившийся с новой порцией опросов Высшей школы экономики "Социальное самочувствие россиян", посвященного поиску "значимых сдвигов в восприятии гражданами основных вопросов социально-экономической повестки".

В частности, из опросов следует, что доля не задумывающихся о средствах к существованию на пенсии в 2020 году в целом подостигла 40%. На государственную пенсию рассчитывают 43%, на выплаты из негосударственных пенсионных фондов - лишь 2–4% россиян, а число тех, кто намерен работать в пенсионном возрасте, по данным опросов, сокращается: с 8% до 4%, во всей России.

Доля же тех, кто в старости рассчитывает "на собственные накопления" и "доходы от имущества", выросла в РФ в целом с 10% до 14% опрошенных.

Отдельно в ВШЭ отмечают рост фактора безопасности как мотивации к переезду — в РФ в среднем он вырос с 4% в 2016 году до 8% в 2020-м.