Как России привлечь инвестиции

11 декабря. FINMARKET.RU - Минэкономразвития разработало комплекс мер, которые должны обеспечить рост инвестиций в основной капитал не менее чем на 70% к 2030 г. по сравнению с показателем 2020 г. (эта задача является одной из национальных целей). "Для обеспечения роста показателя к 2030 г. в соответствии с целевым уровнем потребуется увеличить объем инвестиций в основной капитал не менее чем на 12,6 трлн руб. (в ценах 2019 г.)", - подсчитали там.

Для этого эксперты министерства предлагают создать дополнительные возможности для привлечения частного капитала при реализации новых инвестиционных проектов. Во-первых, сократить срок владения ценными бумагами для получения права на инвестиционный налоговый вычет по НДФЛ с 3-х лет до 1 года и снять ограничение на размер взносов (действующий лимит - 1 млн руб. в год), пишут "Ведомости"

Во-вторых, ввести регрессивную шкалу налогообложения дивидендов для физлиц, инвестирующих свои средства в акции или доли компаний на длительный срок. Также министерство предлагает освободить от обложения НДФЛ купоны по облигациям, выпускаемым для финансирования инвестпроектов с участием государства или концессий, курсовую разницу, образующуюся при переоценке валютных финансовых инструментов (акций, долей, облигаций и проч.), и нереализованную вариационную маржу по производным финансовым инструментам. Плюс уменьшать доходы инвестора - физлица на сумму убытка по операциям с ценными бумагами, полученного в прошлых налоговых периодах, непосредственно при выплате ему дохода профучастником рынка.

Предложения по стимулированию частных инвестиций эксперты называют cтратегически правильным направлением.

Не забыло Минэкономразвития и о новом инструменте привлечения инвесторов в крупные проекты - соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Министерство предлагает включить облигации, выпущенные под проекты СЗПК, в ломбардный список ЦБ.

Также Минэкономразвития предлагает распространить стабилизационную оговорку на НДПИ (ставка на уровне 2020 г.) по твердым полезным ископаемым, предоставлять налоговый вычет по НДПИ до 50% компаниям, реализующим нефтегазохимические проекты в рамках СЗПК.

Эксперты разделились в оценках предложений министерства по привлечению инвестиций.

Так, налоговый вычет для нефтегазохимических компаний эксперты считают слишком узконаправленной льготой, т.к. инициатива министерства ограничивает круг "выгодоприобретателей" только компаниями, имеющими собственную добычу сырья, исключая крупнейших и значимых игроков отрасли.

А наибольший резонанс вызвало предложение Минэкономразвития о "разработке и внедрении механизма целевой проектной эмиссии - денежной эмиссии, осуществляемой Банком России в целях возмещения капитальных затрат инвестора экономически значимого инвестиционного проекта, в том числе с использованием цифрового рубля". Целый ряд экспертов и СМИ немедленно обвинили министерство в стремлении повторить гиперинфляцию 90-х гг.

Однако ни о чем похожем речь не идет - Минэкономразвития специально оговаривает, что эмитированные деньги должны зачисляться на счета эскроу и перечисляться инвестору после завершения инвестпроекта. Другими словами, увеличение денежной массы по этому механизму будет четко соответствовать приросту экономических активов, так что никаких необеспеченных денег в экономику вливаться не будет. Банк России тоже категорически выступил против допэмиссии.