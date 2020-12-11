Бизнес готовит ответ по ценам на продукты

11 декабря. FINMARKET.RU - Возмущение президента Владимира Путина ростом цен наможет иметь масштабные последствия. Производители продуктов питания и торговые сети могут на следующей неделе подписать соглашение, договорившись о сдерживании цен, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на источник. По его словам, в первую очередь это может коснуться сахара и подсолнечного масла. Параметры документа еще будут обсуждаться. Как вариант, может быть установлен предельный рекомендованный уровень отпускных и розничных цен, но решения по вопросу нет.

Как сообщалось, премьер-министр Михаил Мишустин накануне подписал постановление об экспортной пошлине на подсолнечник и рапс с января 2021 года. "Я подписал постановление правительства об увеличении ставки вывозной пошлины на семена подсолнечника и рапса соответственно с января следующего года", - сообщил Мишустин на заседании правительства. По его словам, это позволит снизить объем их экспорта и сдержать рост цен на такую продукцию.

Согласно постановлению правительства, размещенному на официальном портале правовой информации, пошлина повышается до 30%, но не менее 165 евро за тонну. Она будет действовать с 9 января до 31 июня 2021 года. Постановление вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования, уточняется в документе.

В настоящее время пошлина на подсолнечник (ТН ВЭД ЕАЭС 1206 00 990 0) составляет 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну, на рапс (ТН ВЭД ЕАЭС 1205 10 900 0) - 6,5%, но не менее 11,4 евро за тонну.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев заявил, что предельныена масло в возможном соглашении с сетями указаны не будут, пишет "Ъ". По словам Мальцева, после повышения пошлины сырье должно подешеветь, что позволит переработчикам снизить отпускные цены на масло. Директор "Совэкона" Андрей Сизов напоминает, что цены на масло и сахар в стране растут на фоне повышения мировых котировок и падения рубля, а установка предельных оптовых цен в принципе вряд ли сработает: либо эти цены будут ниже текущих, либо поставщики просто приостановят отгрузки. Посыл президента и правительства услышан, отметил топ-менеджер крупного производителя сахара. Фактически компаниям предложили снижать маржу, согласен он.

Кроме того, по словам источников “Ъ”, в дополнение к ограничению экспорта пшеницы, кукурузы, ржи и ячменя с 15 февраля по 30 июня 2021 года в 17,5 млн тонн планируется установка пошлины на экспорт пшеницы.