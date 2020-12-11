За год число злостных неплательщиков в РФ выросло на 22%

11 декабря. FINMARKET.RU - В России по итогам 10 месяцев этого года рассмотрено 11,7 млн дел о взыскании задолженности с физлиц в пользу кредитных организаций. Годом ранее их было 9,6 млн, сообщили "Известиям" в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Таким образом, за год число злостных неплательщиков ввыросло на 22%. В базу службы попадают только самые "плохие", собираемые принудительно по решению суда.

В рамках принудительного исполнения судебными приставами взыскано 111,3 млрд рублей по кредитным платежам, отметили там, не указав размер сборов за аналогичный период 2019 года. Наиболее часто подвергаются аресту транспортные средства и недвижимость граждан. Однако учет сведений об имуществе, переданном в счет погашения задолженности по кредитам, в ФССП не ведут.

Количество злостных неплательщиков по кредитам растет из-за ухудшения финансового положения граждан, в том числе из-за снижения доходов или потери работы, сказал "Известиям" президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Более половины заемщиков в зависимости от сегмента кредитования сетуют, что в условиях режима самоизоляции их заработок сократился и им стало сложнее платить по долговым обязательствам, добавил он.

В то же время, по словам Мехтиева, в этом году сократилось число граждан, которые принципиально отказывались платить по долгам, говоря: "Деньги взял, но платить не буду". Сейчас всё больше заемщиков признают свои долги и ищут способы их погасить, но из-за сложной экономической ситуации их закрытие для многих пока еще остается непосильной задачей, подчеркнул глава ассоциации.

Согласно актуальным данным ЦБ, на начало октября сумма просроченной задолженности по кредитам физлиц достигла 911,8 млрд рублей. Годом ранее этот показатель составлял 798 млрд рублей.

Как сообщил Мехтиев, сегодня в России просроченная задолженность по кредитам есть примерно у 8 млн граждан, у многих из них по 2-3 займа, платежи по части из которых уже просрочены.

Каждый пятый должник в портфеле коллекторских агентств вышел на просрочку во время режима самоизоляции, поделился с "Известиями" гендиректор компании "Национальная служба взыскания" Роман Волосников. Он отметил, что сумма задолженности россиян варьируется в зависимости от вида кредитования: в среднем он равен 120 тыс. рублей. По обязательствам, переданным в работу коллекторов в первом размещении, средний платеж составляет от 5 тыс. до 6 тыс. рублей, добавил эксперт.

Глава НАПКА заявил, что прогнозировать дальнейшее развитие ситуации с долгами граждан сложно. По его оценкам, рост объема просрочки и количества должников продолжится в ближайшей перспективе и при позитивных прогнозах достигнет максимума в 1-м квартале следующего года.